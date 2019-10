von Alexander Hämmerling

Der Chor „innoVocalis“ aus Engen brachte ein Stück weit das Flair der weiten Opernwelt nach Bad Dürrheim. Bei seinem konzertanten Erstling führte das im Mai 2019 gegründete Laien-Vokalensemble Rossinis „petite messe solennelle“ in der Kirche St. Johann auf. Etwa 100 Musikliebhaber strömten hierzu in die Kirche und hörten qualitativ hochstehende Kulturmusik bei freiem Eintritt.

Dominiert wurde der Auftritt durch vier hochkarätige Solisten, die allesamt akademisch ausgebildete und bei zahlreichen auch internationalen Projekten engagierte Sänger sind. Mit ihren Stimmen verliehen Irene Mattausch (Sopran), Alexandra Rawohl (Alt), Gernot Heinrich (Tenor) und Szymon Chojnacki (Bass) dem Abend emotionalen Tiefgang mit meditativer Atmosphäre. Instrumental wurden sie dabei von Tito Spinelli am Klavier und Simon Buser am Kunstharmonium begleitet. „Teile aus dem Stück werden sie in einem Gottesdienst sehr selten oder gar nicht hören. Dabei ist es Kirchenmusik vom Feinsten“, erklärte Konzertorganisator Ernst Lutz einleitend.

Der Chor gründete sich, um das traditionelle Programm kirchlicher Chorliteratur im Bodenseeraum durch die „Erarbeitung großer Werke der klassischen Literatur“ zu bereichern. Der vielseitig beschlagene Musikleiter ist Andreas Jetter, Dommusikdirektor der Kathedrale von Chur/Schweiz.