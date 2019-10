Die Off-Road-Kids-Stiftung mit Sitz in Bad Dürrheim hat vor kurzem eine neue Streetwork-Station für Straßenkinder, junge Obdachlose und „Sofahopper“ am S-Bahnhof Bellevue in Berlin eröffnet.

Bereits seit 25 Jahren ist die Hilfsorganisation in Berlin aktiv und hat in dieser Zeit mehr als 1300 junge Menschen von der Straße geholt. Nachdem die Anlaufstelle der Off Road Kids am Alexanderplatz durch Einbrüche mehrmals zerstört wurde, konnte jetzt der neue Standort direkt im S-Bahnhof Bellevue bezogen werden. Die neue Anlaufstelle bietet jungen Obdachlosen Hilfe und Unterstützung bei der Suche nach einer dauerhaften Perspektive.

First Lady Elke Büdenbender, Rüdiger Grube, Schirmherr der Off-Road-Kids-Stiftung und Kuratoriumsmitglied Christoph Gröner, Vorstand der CG-Gruppe, eröffneten gemeinsam die umgebauten Räumlichkeiten. Hier befindet sich auch die Zentrale der bundesweiten, virtuellen Streetwork-Station der Off Road Kids „sofahopper.de“. Sogenannte Sofahopper sind verzweifelte junge Menschen, die sich bei mehr oder weniger guten Bekannten gewissermaßen auf dem Sofa durchschlagen. Sie haben längst keinen Kontakt mehr zu Eltern, Schule, Ämtern und Ausbildung und stehen kurz davor, obdachlos zu werden. Das deutsche Jugendinstitut spricht von mindestens 37 000 solcher „entkoppelten“ jungen Menschen in Deutschland. Die Stiftung bietet mit der virtuellen Streetwork-Station Betroffenen einen unkomplizierten Online-Zugang an.

Off Road Kids finanziert seine überregionale Straßensozialarbeit in erster Linie durch Spendeneinnahmen. Großzügige Unterstützung erhielt die Stiftung insbesondere bei der Suche nach einem idealen Standort in Berlin durch die Deutsche Bahn Stiftung und die DB Station & Service AG, die die Räume zu einem symbolischen Mietpreis im Berliner S-Bahnhof Bellevue zur Verfügung stellt. Die Kosten des Projekts belaufen sich auf mehr als 300 000 Euro.

Bis zu 2500 Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren geraten in Deutschland jährlich – zumindest zeitweise – auf die Straße. Sie haben ihr Zuhause verloren, sind weggelaufen oder abgängig aus ihren Familien, Pflegefamilien oder Jugendhilfeeinrichtungen. Die Zahl der jungen volljährigen Obdachlosen liegt mindestens um das Zehnfache höher. Das Ziel der Straßensozialarbeit der Off-Road-Kids-Stiftung ist es, dass aus „Ausreißern“ keine Straßenkinder werden. Off Road Kids ist die einzige Hilfsorganisation für Straßenkinder in Deutschland, die überregional tätig ist. Die Stiftung betreibt neben Berlin eigene Streetwork-Stationen in Dortmund, Frankfurt am Main, Hamburg und Köln. In den letzten 25 Jahren haben die Streetworker von Off Road Kids bundesweit mehr als 5000 Straßenkindern und junge Obdachlosen erfolgreich neue und solide Zukunftschancen vermittelt.