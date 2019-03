von SK

In der vergangenen Woche stattete Bürgermeister-Kandidat Wolfgang Rahm Öfingen einen Besuch ab. Einem Gespräch mit Ortsvorsteherin Astrid Schweizer-Engesser folgte der Ortsrundgang. Stationen waren der Kindergarten, Pfarrerin Bettina Ott, die Wetterstation und das Feriendorf. Um das Wohl der Gäste im Feriendorf brauche man sich keine Sorgen machen, war Rahm nach dem Gespräch mit Andrea Chandoni überzeugt.

Ein Schwerpunkt des Besuches war die Frage, wie künftig der Mangel an geeigneten Wohn- und Gewerbeflächen behoben werden könnte. Dass grundsätzlich ausreichend potenzielles Gewerbe- und Wohnland innerorts zur Verfügung steht, gebe ihm Hoffnung, erklärte der Bürgermeister-Kandidat. "Ich würde mir wünschen, dass wir durch erfolgreiche Verhandlungen erreichen können, dass der eine oder andere zukünftig dazu bereit ist, seine Flächen im Sinne des Gemeinwohls zu verkaufen." Mit Unterstützung der Ortsverwaltung wolle er selbst in notwendige Verhandlungen eintreten. Wenn dann Bauplätze angeboten werden können, wäre er an einer städtischen Vermarktung interessiert, erklärte er. Die Osterberghalle, das Vereinsleben und bestehende Angebote für Erholung würden zur guten Infrastruktur des Ortes beitragen, lobte er und kündigte Besuche bei ortsansässigen Gewerbe- und Landwirtschaftsbetrieben an.