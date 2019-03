von man Mandy Heinze

Richtete Anita Schneckenburger in der vorherigen Sitzung viele Fragen an den Ortschaftsrat, bedankte sie sich in der März-Sitzung bei diesem für das schnelle Engagement, vor allem von der Ortsvorsteherin Astrid Schweizer-Engesser. "Wer A sagt, sagt auch B", erklärte sie ihr erneutes Erscheinen.

Es hätten einige Sachen gleich in Angriff genommen werden könnnen, so die Öfingerin weiter. Zum Beispiel die Aktion mit 40 Nistkästen, die teils schon in den Öfinger Bäumen aufgehängt wurden und nun auf den Einzug ihrer künftigen Bewohner wie Kleiber, Gartenrotschwanz, Blaumeise, Kohlmeise und Sperling warten. Eingebunden wurden dabei auch die Kinder vom Öfinger Kindergarten, die diese Nistkästen, welche von Karl Schneckenburger zugesägt und von Frederick Schaer zusammengeschraubt wurden, bunt bemalten.

"Es ist immer besser, wenn man etwas tut, als wenn man nix tut", findet Anita Schneckenburger. Alle würden vom Vogelsterben reden und von weniger Singvögeln, aber gleichzeitig nimmt man ihnen Nistmöglichkeiten, indem man Hecken bis auf die Wurzeln stutzt.

"Ich fände es gut, wenn es so weiter laufen würde", erklärt die resolute Frau weiter, die es außerdem toll findet, dass sich der Angelverein an der Aktion beteiligt. So wurde auch gleich über das nächste Thema – einen Kinder- und Jugendraum – diskutiert, in welchem sich die Kinder treffen können, um beispielsweise zu basteln und zu werkeln. Es wurden verschiedene Möglichkeiten erwogen, die aber erst alle geprüft werden müssen. So könnte sich der Ortschaftsrat das alte Schlachthaus, den Ponyhof oder auch ein leerstehendes Haus beim Sportplatz für solch einen Werkel- und Begegnungsraum vorstellen, der vor allem auch altersübergreifend genutzt werden soll.

Außerdem wurden bei der Ortschaftsratsitzung zwei Baugesuche einstimmig abgesegnet. Bei dem einen handelt es sich um einen Neubau mit abgeschrägtem Flachdach im Stettenweg, beim zweiten Antrag ging es um den Umbau eines leerstehenden Hauses in der Hohlgasse.