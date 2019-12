Der Bauhof der Stadt Bad Dürrheim hat eine neue Kehrmaschine in den Dienst gestellt, teilt die Stadtverwaltung mit. Dafür wurden knapp 124 000 Euro investiert. Das Fahrzeug vom Schweizer Hersteller Bucher überzeugt durch seine extreme Wendigkeit und wird in der Kernstadt wie auch in den Ortsteilen eingesetzt werden. Aufgrund seiner Größe ist die Kehrmaschine für die Reinigung von Gehwegen und Plätzen prädestiniert, heißt es weiter in der Mitteilung. Auffällig ist ein dritter Besen mit Drahtborsten an der Front. Dieser ist für die Wildkrautbekämpfung und Reinigung von Verkehrsinseln gedacht. Insgesamt betreibt der Bauhof zwei Kehrmaschinen. Neben der neuen Bucher C202 mit einer Behältergröße von zwei Kubikmetern, noch eine große Kehrmaschine – ein Cityfant 6000 – mit einer Behältergröße von sechs Kubikmetern. Bild: Stadtverwaltung