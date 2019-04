von SK

2018 wurde im Rahmen des Demografieprozesses das bereits bestehende Engagement mit vielen Projekt- und Prozessideen für Bad Dürrheim ergänzt. Ende September 2018 fand die Auftaktveranstaltung zum Demografieprozess statt. Zu den Themen „Bad Dürrheim: Stadt mit (mehr) Vielfalt, mit (mehr) sozialem Potenzial und mit (mehr) Generationen“ diskutierten im Oktober und November Bürgerinnen und Bürger der Stadt in Initiativkreisen.

Bei der Abschlussveranstaltung im Dezember 2018 wurden die Ergebnisse im Haus des Gastes der Bevölkerung vorgestellt. Über alle Themen hinweg, wurde der Wunsch nach einer Struktur benannt, die das Engagement der Bürgerinnen und Bürger unterstützt. Diese damals noch nicht genauer definierte Struktur soll Engagement ermöglichen, unterstützen und gleichzeitig von organisatorischen und bürokratischen Lasten befreien. Viele Fragen tauchten in diesem Zusammenhang auf: Wie soll diese Struktur aufgebaut sein? Wo findet sich dabei bestehendes Engagement wieder? Wie verknüpfen wir neue Impulse, wie beispielsweise die Ideen, entstanden durch den Demografie-Prozess? Womit gelingt es, Engagierte von organisatorischen Hemmnissen zu befreien?

Nun sollen sich sogenannte "Engagement-Werkstätten" damit auseinandersetzen. Mit dem Titel „Engagement mit Freude – Freude am Engagement“ sind im Mai 2019 zwei Engagement-Werkstätten in Bad Dürrheim vorgesehen. Bei diesen moderierten Runden werden zwölf Bad Dürrheimer Bürger ins Gespräch kommen und eine für die Engagementlandschaft hilfreiche Struktur aufbauen. Die Teilnehmer bringen eigene Erfahrungen und Expertisen aus unterschiedlichen Bereichen Bad Dürrheims mit, die in den Prozess einfließen. Das Ergebnis der Engagement-Werkstätten soll im Herbst 2019 der Bevölkerung und dem Gemeinderat präsentiert werden. Die unterstützende Struktur könnte daran anschließend eingesetzt werden.

Der Generationentreff Lebenswert und die Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement organisieren diese Engagement-Werkstätten gemeinsam. Der Verein Generationentreff Lebenswert hat zur Durchführung dieser Werkstätten einen Antrag zur Aufnahme ins Förderprogramm „Gut Beraten!“ der Allianz für Beteiligung gestellt und konnte durch die Anträge schon wiederholt Finanzierungen sichern. Die Allianz für Beteiligung ist ein unabhängiges Netzwerk in Baden-Württemberg und wird vom Staatsministerium Baden-Württemberg, von der Baden-Württemberg Stiftung, der Robert Bosch Stiftung, der Breuninger Stiftung und der Führungsakademie Baden-Württemberg gefördert.