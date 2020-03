von Sabine Naiemi

Thema der nächsten öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montag, 9. März, wird unter anderem der geplante Neubau der Klinik Limberger sein. Bereits im Mai 2019 machte Joachim Limberger, Eigentümer und Geschäftsführer der Klinik, die Pläne für dieses Vorhaben deutlich. Nun trat er damit auf die Stadt Bad Dürrheim zu. Das erarbeitete Konzept der Neustrukturierung wird jetzt dem Gemeinderat vorgestellt, der am Montag darüber zu entscheiden hat, ob das Projekt in der geplanten Weise von der Stadt unterstützt wird.