14 Narrengruppen hatten sich zum alle zwei Jahre stattfindenden Nachtumzug der Mooslochhexen in Biesingen eingefunden. Jede Menge und Narretei waren für die Zuschauer an der Umzugsstrecke auf dem Weg vom ehemaligen Gasthaus Löwen an die Christian-Lehmann-Halle geboten. Auch Schwenninger Bären, der Musikzug der Turngemeinde Schwenningen und die Fetzä Bätscher aus Schwenningen sowie die Glasbachhexen aus Burgberg fanden sich unter den Gastzünften, daneben waren die Nachbarhexen der Biesinger von der Ostbaar vertreten.

Biesingen Bilder der Biesinger Mooslochhexen am vergangenen Freitag im gespenstischem Lichterschein des Nachtumzugs (Teil 1)

Vor und in der Biesinger Halle war nach dem Nachtumzug mächtig was los. Die Musikgruppen gaben sich ein munteres Stelldichein auf der Bühne. | Bild: Wilhelm Bartler

Nach dem Umzug teilte sich das närrische Spektakel zwischen Halle und beheiztem Festzelt auf. Selbstredend sorgten alle Musikgruppen in der Halle noch einmal für super Stimmung.