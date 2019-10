von Sabine Naiemi

Bad Dürrheim – In dichten Schwaden drang der durch Nebel simulierte Rauch aus dem Obergeschoss des Bürogebäudes der Firma Belenus im Gewerbegebiet, als die Jugendfeuerwehren der Gesamtstadt zu ihrer Gesamtübung am vergangenen Freitag anrückten. Den Übungsinhalt hatte sich Jugendwart Marian Nann ausgedacht, es bot für die Zuschauer ein interessantes Bild und war eine schöne Herausforderung für die Jugendlichen.

Bad Dürrheim Der Feuerwehrnachwuchs der Stadt Bad Dürrheim zeigt sich gut gerüstet Das könnte Sie auch interessieren

Zum Szenario gehörte auch, dass in der Werkhalle zwei Gabelstapler zusammengestoßen waren, wodurch eine Person (ein Dummy) unter der von Paletten simulierten Ladung begraben wurde. Insgesamt waren aus dem Bürogebäude drei verletzte Personen zu bergen, als auch drei Verletzte aus der Werkhalle. Sich solch einen Übungsinhalt auszudenken ist eine gewisse Herausforderung. Denn es müssten sowohl die jüngeren wie auch die älteren des Nachwuchses gefordert sein, ohne Langeweile zu haben, so Nann.

Jugendleiter Marian Nann hat sich für die Herbstübung der Jugendfeuerwehren der Gesamtstadt eine interessante Übung am Gebäude der Firma Belenus ausgedacht, bei der der Nachwuchs sein Können zeigen konnte. Bilder: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

65 Mitglieder zählt die Jugendfeuerwehr aller Abteilungen insgesamt, 35 von ihnen nahmen an der Übung teil, die Abteilung Hochemmingen war wegen eines Ausfluges entschuldigt. Aufgefahren war die Feuerwehr mit der Drehleiter, dem Ostbaar-Fahrzeug und einem Löschfahrzeug. Bravourös legten die Mädchen und Jungs die Wasserversorgung vom Hydranten her, setzten gekonnt die vorhandene Technik ein und bargen die Verletzten. So zeigte sich etwa schon eine gewisse Vertrautheit im Umgang mit den verschiedensten Geräten. Begleitend wurde aber auch noch vieles im Verlaufe der Übung erklärt.

Vieles wird dem Feuerwehrnachwuchs auch während der Übung erklärt. | Bild: Naiemi, Sabine

Beim Schlussappell wurde der Nachwuchs von allen Seiten gelobt. Die Übung beobachteten auch Gesamtkommandant Volker Heppler und sein Stellvertreter Karl-Heinz Kienzle, sowie Stadtjugendwart Simon Schlenker. Alle waren ob des Lobes stolz und wurden hinterher noch von Belenus-Chef Alexander Theinert zum Vesper eingeladen.

Die Verletzten vorschriftsmäßig zum Sammelplatz bringen ist Teil bei der Übung. | Bild: Naiemi, Sabine

Den Herbstübungsreigen setzte die Hochemminger Abteilung am Tag darauf fort. Übungsobjekt war die neue Lager- und Umschlagshalle der Spedition Fischer im Gewerbegebiet Hochemmingens. Auch die Hochemminger meisterten ihre Übung mit Bravour. Die Abteilung zählt 31 Aktive, die Jugendfeuerwehr hat 10 Mitglieder, vier davon sind weiblich. 27 Einsätze wurden im Verlauf dieses Jahres geleistet.