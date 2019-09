Beim Ortschaftsrat stehen Bauvorhaben zur Debatte an

Der Ortschaftsrat aus Sunthausen kommt am Montag, 23. September, zur nächsten öffentlichen Sitzung im Rathaus zusammen. Auf der Tagesordnung stehen Bauvorhaben und Verschiedenes. Sitzungsbeginn ist um 20 Uhr.

Im Kurhaus bietet das Regionentheater einen vergnüglichen Abend über Heinz Erhardt

Zu einem besonderen Abend lädt das Regionentheater am Montag, 23. September – nicht wir ursprünglich angekündigt am 24. September – in das Kurhaus ein. Die Inszenierung des Regionentheaters erzählt die bewegte Lebensgeschichte des deutschen Komikers der fünfziger und sechziger Jahre. Im Vorverkauf kostet das Ticket zwölf Euro, ermäßigt sieben Euro. An der Abendkasse liegt der Eintritt bei 14 Euro, ermäßigt neun Euro. Karten gibt es im Haus des Gastes und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Der Vorverkauf endet am Veranstaltungstag um 13 Uhr. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr, die Abendkasse öffnet um 19 Uhr.

Beim technischer Ausschuss stehen acht Bauvorhaben auf der Tagesordnung

Die Mitglieder des technischen Ausschusses kommen am Donnerstag, 26. September, zur nächsten öffentlichen Sitzung im Haus des Bürgers zusammen. Auf der Tagesordnung stehen Bauvorhaben in Sunthausen, Öfingen sowie der Kernstadt. Sitzungsbeginn ist um 17.30 Uhr.

Im Generationentreff wird wieder ein Film für Jung und Alt gezeigt

Der Generationentreff Lebenswert lädt am Freitag, 27. September, zum gemeinsamen Anschauen eines Kinofilms in das Mehrgenerationenhaus ein. Der Film handelt von einem elfjährigen Jungen, der ein Ei findet, aus dem ein unbekanntes Tier schlüpft. Diese Entdeckung versucht der Junge vor seiner Familie zu verbergen und zu schützen. Beginn ist um 14.30 Uhr. Weitere Informationen zum Film gibt es unter Telefon (07726) 66 64 44. Geeignet ist die Vorstellung für Kinder ab sechs Jahren. Der Eintritt ist frei.