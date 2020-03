Wände an Realschule und Turnhalle beschmiert

Unbekannte Täter beschmierten im Zeitraum von Sonntag, 12 Uhr, bis zum heutigen Montag, 7 Uhr, mehrere Wände der Realschule am Salinensee sowie Wände der dazugehörigen Sporthalle. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 1500 Euro. Personen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Dürrheim, Telefon (07726) 93 94 80, zu melden.

Vereinheitlichte Öffnungszeiten der Ortsverwaltungen

In der aktuellen Lage ist Erreichbarkeit und Information für die Bürger außerordentlich wichtig, so die Stadtverwaltung in einer schriftlichen Mitteilung. Daher hat sich die Stadtverwaltung dazu entschlossen, in den Ortverwaltungen die Öffnungszeiten zu vereinheitlichen. Die Dienststellen sind weiterhin für Publikumsverkehr geschlossen, aber die Zeiten in denen man telefonisch Kontakt erhält, wurden nun stark erweitert. Die Anpassung der Zeiten dient auch der Erreichbarkeit für die Bürgerbörse. Die Bewohner aus den Ortsteilen, die Hilfe suchen, können sich auch direkt an ihre jeweilige Ortsverwaltung wenden. Die Ortsverwaltungen in Biesingen, Hochemmingen, Öfingen, Sunthausen sowie im Service-Center Ostbaar in Ober- und Unterbaldingen sind ab sofort zu folgenden Zeiten telefonisch erreichbar: Montag bis Donnerstag 10 bis 14.30 Uhr, Freitag 9 bis 15.45 Uhr.

Besondere Aktion der katholischen Kirche zum Palmsonntag

Zum Palmsonntag am 5. April, hat sich die katholische Kirchengemeinde Bad Dürrheim eine besondere Aktion überlegt, teilt das Pfarrbüro in Bad Dürrheim mit. Da die gemeinsame Feier im Moment nicht möglich ist, sind alle Gemeindemitglieder dazu eingeladen, ihre selbstgebastelten Palmen (Palmstecken aber auch kleine Palmbüschel) in die Kirchen der Gemeinde in Bad Dürrheim, Hochemmingen, Sunthausen und Unterbaldingen zu bringen. Die Palmen sollten in Bad Dürrheim bis Samstag, 4. April, um 15 Uhr, in den Kirchen sein. Pfarrer Fischer wird dann, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, in St. Johann eine kleine Feier zelebrieren, in der die Palmen gesegnet werden. Hiervon wird am Sonntag ein Video auf die Homepage eingestellt. In den Kirchen der Ortsteile werden die Palmen jeweils von einem der Pensionär-Pfarrer am Sonntagmorgen, ebenfalls bei geschlossenen Kirchentüren, gesegnet. Die Palmen können dann am Sonntagmittag wieder von den Gläubigen abgeholt werden. Pfarrer Fischer würden sich freuen, wenn ganz viele mitmachen, heißt es in der Mitteilung abschließend.

Virtueller Besuch im Narrenschopf

Das Fastnachtsmuseum Narrenschopf bietet unter www.virtuelles-fastnachtsmuseum.de einen Museumsbesuch ganz anderer Art an. Reich bebildert und mit Ton unterlegt gestaltet sich der Zugang zum Thema anschaulich und kurzweilig. Der angegliederte Kommunikationsraum dient Fastnachtsfreunden zum Austausch. Durch die besondere Bearbeitung der Bilder wirken diese sehr lebendig. Der Fastnachtshistoriker Werner Mezger steuert in seiner launigen Art Erzählungen bei. Auch die virtuelle Fastnachtsband wartet weiter auf Beteiligung: Die Noten eines eigens komponierten Fastnachtsmarsches stehen für Musiker auf der Webseite zum Download bereit. Jeder kann seine Stimme zu Hause üben, sich beim Musizieren filmen und anschließend das Video hochladen unter www.virtuelle-fastnachtsband.de. Die Stimme wird anschließend von einem Mitarbeiter des Fastnachtsmuseums in das virtuelle fastnachtliche Orchester eingefügt.