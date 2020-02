Im Fastnachtsmuseum Narrenschopf stellt Edi Graf sein Buch „Fasnet“ vor

Im Museum Narrenschopf findet am heutigen Samstag, 29. Februar, eine Autorenlesung mit dem Radiomoderator und Buchautor Edi Graf statt. Dieser liest aus seinem Buch mit dem Titel „Fasnet“ und präsentiert dabei auch Hörspiele mit Narrenmärschen. Beginn ist um 15 Uhr. Zum ermäßigten Museumseintritt kommen für die Veranstaltung an diesem Nachmittag fünf Euro pro Person hinzu. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Vortrag und Kurs: Sicherer Halt bis ins hohe Alter

Im Rahmen des Projekts „Probalance – Sicherer Halt bis ins hohe Alter“ findet am Mittwoch, 4. März, ein Vortrag zum Thema statt. Vortrag und Kurs sind ein Kooperationsprojekt zwischen Landratsamt und Turnerbund. Beim ihrem Vortrag spricht die Sportwissenschaftlerin Petra Mommert-Jauch über die Ursachen von Stürzen, Risikofaktoren und Gegenmaßnahmen. Die Teilnahme am Vortrag ist kostenfrei. Beginn ist um 16 Uhr im Turnerheim. Am Donnerstag, 12. März, beginnt dann ein Kurs über zehn Abende zu diesem Thema. Angeleitet werden die Teilnehmer von Doris Schlenker und Heidemarie Kaiser. Besserer Halt und Beweglichkeit werden ab 16.30 Uhr im Turnerheim trainiert. Anmeldungen zum Kurs nimmt der Turnerbund entgegen, Telefon (07726) 92 90 34 oder per E-Mail an Kontakt@tb-badduerrheim.de. Die Kursgebühr beträgt 46 Euro für Mitglieder und 56 Euro für Gäste. Weitere Informationen zum Projekt gibt das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis unter der Telefonnummer (07721) 9 13 71 90.

Bei den Emminger Senioren Vortrag über Pflanzen als Überlebenskünstler

Zu ihrem nächsten gemütlichen Beisammensein laden die Hochemminger Senioren am Mittwoch, 4. März, ein. Zu Gast ist an diesem Nachmittag Professor Dieter Jauch, Zoologe und ehemaliger Direktor der Staatlichen Anlagen und Gärten Stuttgart. Er wird einen Vortrag halten zu dem Thema „Pflanzen als Überlebenskünstler“. Der Nachmittag beginnt um 14.30 Uhr im Gasthaus Adler. Die Gäste können bei dieser Gelegenheit ihre Anmeldungen für den Besuch im Aesculap-Museum am Mittwoch, 15. April, abgeben. Die Fahrt nach Tuttlingen erfolgt in Fahrgemeinschaften. Die Führung im Museum ist kostenlos.

Bürger können ihre Anliegen in der Sprechstunde beim Landrat vorbringen

Die nächste Bürgersprechstunde bei Landrat Sven Hinterseh wird am Mittwoch, 11. März, von 16.30 bis 19 Uhr angeboten. Im Dienstzimmer beim Landratsamt, Am Hoptbühl, können die Bürgerinnen und Bürger des Schwarzwald-Baar-Kreises ihre Anliegen persönlich vortragen. Eine Anmeldung ist notwendig und wird von Martina Kleiser unter Telefon (07721) 913 70 20 oder per E-Mail an Sekretariat-landrat@lrasbk.de angenommen.