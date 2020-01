Klavierkonzert: Duo aus Speyer tritt bei Klassik live auf

Das erste Konzert dieses Jahres in der Konzertreihe „Klassik live“ findet am Montag, 20. Januar, um 19.30 Uhr, im Hotel am Solegarten statt. Es spielt das Klavier-Duo Christine und Stefan Rahn aus Speyer. Beide seien virtuose Klavierkünstler, heißt es in der Ankündigung. Ihr Programm biete vierhändige Klavierspiel-Kunst vom Feinsten. Geboten wird unter dem Motto „Beziehungsweise“ ein Schumann-Abend mit Werken von Robert Schumann. Es folgt von Johannes Brahms „Variationen über ein Thema von Robert Schumann“ und das „Klavierquintett Es-Dur“. Der Eintritt ist frei. Spenden sind erbeten.

Senioren sind zum Nachmittag der evangelischen Kirche eingeladen

Die evangelische Kirchengemeinde lädt am Dienstag, 21. Januar, um 15 Uhr, zum traditionellen Seniorennachmittag in das Café des KWA- Kurstifts ein. Willkommen sind alle Seniorinnen und Senioren aus Bad Dürrheim und Umgebung. Pfarrer Bernhard Jaeckel begleitet die Gäste mit spirituellen Impulsen. Bei Kaffee und Kuchen gibt es Gelegenheit zu Austausch und besinnlichem Miteinander.

Gemeinderat: Zweite Rettungswache ist Thema bei der Sitzung

Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet statt am Donnerstag, 23. Januar, um 18.30 Uhr, im Haus des Bürgers. Der Fragemöglichkeit für Einwohner folgt auf der Tagesordnung die Änderung des Flächennutzungsplans zur Freiflächen-Photovoltaikanlage Mittelberg. Weitere Themen sind der Generalentwässerungsplan der Gemeinde, der Antrag des Arbeiter-Samariter-Bundes zum Bau einer Rettungswache und die Verabschiedung des Haushalts 2020.

Beim Sportverein Öfingen können Anfänger Cego spielen lernen

Für Neueinsteiger im Kartenspiel Cego bietet der Öfinger Sportverein demnächst einen Kurs an. Beginn ist am Freitag, 24. Januar, um 18.30 Uhr, im Vereinsheim. Alle Interessierten sind eingeladen. Auch Spieler mit Erfahrung sind willkommen.