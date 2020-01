von Sabine Naiemi

Technischer Ausschuss

Zwei Ortstermine

vor der Sitzung

Bad Dürrheim (ara) Die nächste öffentliche Sitzung des Technischen Ausschusses findet am heutigen Donnerstag, 16. Januar, um 18 Uhr, im Friedrich-Arnold-Saal im Haus des Bürgers statt. Davor sind zwei Ortstermine angesetzt. Treffpunkt ist um 17 Uhr in der Straße Am Waldrain bezüglich einer Bauvor­anfrage für ein Mehrfamilienhaus. Am nächsten Besichtigungsort in der Karlstraße geht es ebenfalls um eine Anfrage zu einem Mehrparteienhaus.

Narrenschopf

Fastnacht zum Schmunzeln erleben

Bad Dürrheim (sk) Interessierte Besucher haben am heutigen Donnerstag, 16. Januar, um 14.30 Uhr, die Gelegenheit, bei einer Führung durch das Fastnachtsmuseum Narrenschopf Wissenswertes und Kurioses über die schwäbisch-alemannische Fastnacht zu erfahren. Unter dem Motto „Fastnacht zum Schmunzeln“ erleben die Besucher mit Elisabeth Reifgerste einen unterhaltsamen Nachmittag, so die Ankündigung. Dabei können die Besucher auch Helma Wiede bei Stickarbeiten an der Baaremer Festtagstracht über die Schulter schauen. Wegen eines technischen Defektes kann die Führung jedoch nicht mit dem Besuch der 360-Grad-Projektionskuppel verbunden werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Zu zahlen ist der Museumseintritt zum Gruppentarif zuzüglich drei Euro für die Führung.

Erwachsenenbildung

Vortrag gegen

moderne Sklaverei

Oberbaldingen (jdk) Das Organisationsteam Anhaltspunkt – Abendgottesdienst in anderer Form – lädt am Samstag, 18. Januar, um 19.30 Uhr, zu einem weiteren besonderen Gottesdienst in das evangelische Gemeindehaus in Oberbaldingen ein. IJM-Deutschland ist der deutsche Zweig der internationalen Menschenrechtsorganisation „International Justice Mission“ und wird diesen Abend gestalten. Es wird einen inspirierenden, informativen und zum Nachdenken anregenden Einblick in die Strukturen weltweiter Sklaverei und deren fatale Auswirkungen auf die Betroffenen geben. Als deutscher Zweig der weltweit größten Anti-Sklaverei-Organisation ist IJM in zehn Ländern in Asien, Afrika und Lateinamerika tätig. Es wird über die dramatischen Zustände in verschiedenen Ländern berichtet und es werden Wege aufgezeigt, wie geholfen werden kann. Das Gemeindehaus ist geöffnet ab 18.30 Uhr.

Schulanmeldung

Informationsabend für Eltern neuer Erstklässler

Bad Dürrheim (sk) Die Grund- und Werkrealschule lädt am Mittwoch, 29. Januar, um 18 Uhr in den Musiksaal der Schule zu einer Informationsveranstaltung für Eltern ein, deren Kinder im kommenden Schuljahr eingeschult werden. Die Eltern können die Klassenzimmer anschauen sowie einen Blick auf die Lehrwerke in Klasse 1 werfen und es werden Fragen zu Schule und Unterricht in Klasse 1 beantwortet.