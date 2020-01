Gottesdienst: Die Messe findet wegen dem Nachtumzug schon früher statt

Aufgrund des Nachtumzuges in Unterbaldingen am heutigen Samstag, 11. Januar, bei dem die Umzugsstrecke direkt an der katholischen Kirche St. Gallus vorbeiführen wird, wird die Samstagvorabendmesse auf 17.30 Uhr vorverlegt.

Beim Frühkonzert spielt der Musikverein aus Hochemmingen

Zum Frühkonzert mit dem Musikverein aus Hochemmingen sind Gäste und Einwohner am Sonntag, 12. Januar, willkommen. Beginn ist um 10.30 Uhr mit einem Auszug aus dem Programm des Jahreskonzerts unter dem Motto „Deutschland ist Weltmeister – unsere Deutschlandrevue“. Gespielt wird im Kurhaus.

Geänderte Sprechzeit des Ortsvorstehers in Unterbaldingen

Die Sprechzeit von Ortsvorsteher Jürgen Schwarz am Montag, 13. Januar, findet nur von 17.30 bis 18.30 Uhr statt. Dies teilt die Ortsverwaltung mit und bittet um Beachtung.

Senioren: Nachmittag in Oberbaldingen

Der nächste Nachmittag der Senioren „Sechzig plus“ findet am Donnerstag, 16. Januar, im evangelischen Gemeindehaus statt. Willkommen sind die Besucher ab 14 Uhr.

Technischer Ausschuss: Zwei Ortstermine vor der Sitzung angesetzt

Die nächste öffentliche Sitzung des Technischen Ausschusses sind findet am Donnerstag, 16. Januar, um 18 Uhr, im Friedrich-Arnold-Saal im Haus des Bürgers statt. Davor sind zwei Ortstermine angesetzt. Treffpunkt ist um 17 Uhr in der Straße Am Waldrain. Hier geht es um eine Bauvoranfrage für ein Mehrfamilienhaus. Am nächsten Besichtigungsort in der Karlstraße geht es ebenfalls um eine Anfrage zu einem Mehrparteienhaus. Mit Bauvorhaben in Sunthausen, Bad Dürrheim sowie Hochemmingen geht es bei der Sitzung weiter. Abschluss der Tagesordnung bildet der Punkt Verschiedenes.