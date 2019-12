Weihnachtsbotschaft: Biblische Erzählfiguren in der Kirchen-Baustelle

Nicht alltäglich dürfte die Nutzung einer Baustelle in einer Kirche zur Verkündigung der Weihnachtsbotschaft sein. In der derzeit besonderen Atmosphäre werden mit biblischen Erzählfiguren auf einer zehn Meter langen Präsentationsfläche die Inhalte der Weihnachtsgeschichte dargestellt. Die Szenen laden zum Innehalten und Nachdenken über den Grund des Weihnachtsfestes ein. Nachdem in der vergangenen Woche das Friedenslicht aus Bethlehem per Flugzeug nach Deutschland gebracht und auf die Städte und Dörfer ausgesandt wurde, können Besucher der Ausstellung dieses besondere Zeichen des Friedens mit einer Kerze mit nach Hause nehmen. Die Ausstellung ist noch bis einschließlich Sonntag, 29. Dezember, täglich von 15 bis 20 Uhr geöffnet.

Silvesterpaschen im Schützenhaus in Bad Dürrheim

Traditionell kann man auch im Schützenhaus an Silvester wieder um Neujahrsbrezeln würfeln. Beginn ist um 14 Uhr. Der Ablauf ist wie immer. Die Veranstaltung endet spätestens 17 Uhr.

Bürgermeister und Gemeinde laden zum Neujahrsempfang ein

Zum traditionellen Neujahrsempfang lädt die Gemeinde am Mittwoch, 1. Januar, um 11.15 Uhr, in das Haus des Bürgers ein. Zu Beginn sprechen Bürgermeister Jonathan Berggötz und Kurgeschäftsführer Markus Spettel Grußworte. Danach sind die Gäste zu einem Stehempfang mit Häppchen und Getränken eingeladen. Der Musik- und Trachtenverein aus Öfingen sorgt unter der Leitung von Berthold Berberich für den musikalischen Rahmen.

Bei der Jahreshauptversammlung in Oberbaldingen steht der Abteilungskommandant zur Wahl

Die freiwillige Feuerwehr Oberbaldingen lädt am, Samstag, 11. Januar 2020, um 20 Uhr zur Jahreshauptversammlung ins Feuerwehrhaus Oberbaldingen ein. Neben Berichten steht die Wahl des Abteilungskommandanten auf der Tagesordnung, Wahlen für die Ausschüsse sowie Ehrungen und Beförderungen.