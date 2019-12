Polizei sucht Zeugen – Neben Diebstahl auch noch Vandalismus im Vereinsheim

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Donnerstag, 21.20 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, in das Sportheim „Am Sportplatz“ in Oberbaldingen eingedrungen. Die Einbrecher schlugen eine Fensterscheibe ein und verschafften sich Zutritt ins Gebäude. Nach bisherigen Ermittlungen entwendeten die Eindringlinge eine Wechselgeldkasse, eine Fritz-Box und eine Funkmikrofon. Anschließend zerstörten die Ganoven noch mehrere Fensterscheiben und Oberlichter am Vereinsheim und am Gerätehaus. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei Bad Dürrheim bittet um Hinweise, Telefon (07726) 93 94 80.

Auf der Liste der Gemeinderatssitzung stehen etliche Punkte

Der Gemeinderat kommt am heutigen Montag, 16. Dezember, um 18.30 Uhr, zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung im Haus des Bürgers zusammen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Vergabe der Fliesen- und Belagsarbeiten und der Prallwand der neuen Halle in Oberbaldingen, die Festsetzung der Ausgleichsleistungen für die Kur- und Bäder GmbH, Angelegenheiten von Kindertageseinrichtungen in Hochemmingen, Öfingen und Unterbaldingen und die Einrichtung eines musikalischen Zusatzangebots an den städtischen Grundschulen sowie die Abrechnung der vergangenen 1250-Jahrfeier Baldingens.

Der Öfinger Ortschaftsrat wird bei seiner Sitzung über das abgelaufene Jahr im Feriendorf informiert

Der Ortschaftsrat aus Öfingen lädt am Mittwoch, 16. Dezember, um 19.30 Uhr, zur nächsten öffentlichen Sitzung in das Rathaus ein. Geschäftsführer Rainer Stolz informiert über das Feriendorf und Stadtbaumeister Holger Kurz spricht über die Vorgehensweise zur Ausweisung von Wohnbauflächen.

Ortsverwaltung: Sprechstunde bei Ortsvorsteher fällt aus

Urlaubsbedingt ist die Ortsverwaltung am Mittwoch, 18. Dezember, nicht besetzt. Deshalb fällt die Sprechstunde bei Ortsvorsteher Armin Wehrle aus.