Reparaturcafé: Reparieren und erhalten anstatt wegwerfen

Das nächste Reparaturcafé findet am heutigen Samstag, 14. Dezember, von 10 bis 13 Uhr, in der Realschule am Salinensee, statt. Repariert werden alle Haushaltsgeräte, Radios, Plattenspieler, Staubsauger, Lampen und ähnliche Geräte, keine Großgeräte. Es können auch Näh- und sonstige Textilarbeiten erledigt werden. Die Schüler bewirten.

Musikverein Oberbaldingen bietet wieder Christbäume an

Wer noch einen Weihnachtsbaum aus heimischen Wäldern sucht, wird am heutigen Samstag, 14. Dezember, beim Musikverein Oberbaldingen fündig. Der Christbaumverkauf wurde in die derzeit leere Kirche verlegt. So können sich die Bürger gleichzeitig ein Bild über den Baufortschritt in der Kirche machen. Zu jedem erworbenem Baum gibt es gratis einen Glühwein oder Punsch. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Verkauf beginnt um 14 Uhr.

Bastelfrauen mit Adventskaffee und Basar im Pfarrsaal

Die Bastelfrauen der katholischen Pfarrei St. Johann bieten am heutigen Samstag, 14. Dezember, bei einem Adventskaffee im Pfarrsaal wieder die Gelegenheit, sich beim gleichzeitig stattfindenden Basar mit Geschenken einzudecken. In emsiger Arbeit haben die Frauen unter anderem Topflappen und Socken gestrickt, Tischgestecke, Kuscheltiere, Kalenderbilder und vieles mehr angefertigt. Rita Heizmann hat wieder hunderte Gläser Marmelade gekocht. Die Frauen spenden den Erlös für gute Zwecke. Der Mittag beginnt um 14.30 Uhr. Am Sonntag, 15. Dezember, öffnet der Basar nach dem Gottesdienst um 11 Uhr ein weiteres Mal.

Hirschhalde: Weihnachtliches Konzert mit dem MGV Ippingen

Das Zentrum für Betreuung und Pflege Hirschhalde lädt ein zu einem kostenlosen weihnachtlichen Konzert am Sonntag, 15. Dezember, um 15 Uhr, mit dem Männergesangsverein Sangeslust Ippingen. Außer Weihnachtsliedern werden auch Volkslieder und Schlager gesungen.