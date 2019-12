Narrenzunft Hochemmingen: Die Theateraufführungen fallen zunächst aus

Aufgrund eines Trauerfalls in der Familie eines der Darsteller werden die Aufführungen des Theaters der Narrenzunft Hochemmingen am 26. Dezember und am 4. Januar abgesagt. Dies teilt die Theatergruppe mit. Karten, die bereits im Vorverkauf erworben wurden, können am 14. Dezember von 10 bis 12 Uhr im Hochemminger Rathaus zurückgeben werden. Der Preis wird erstattet. Sobald Ersatztermine feststehen, informiert die Narrenzunft Hochemmingen wieder entsprechend über die Presse.

Bald gibt es das Waldbaden in der Kurstadt

Für die in Bad Dürrheim lebenden Menschen sowie die Gäste wird durch das Waldbaden, auch „Shinrin-Yoku“ genannt, ein weiterer neuer Baustein geschaffen, welcher das Gesundheitskonzept des Ortes noch mehr stärken soll. Um mehr über dieses Thema und die geplanten naturintensiven Führungen zu erfahren, findet dazu am heutigen Freitag, 6. Dezember, um 14.30 Uhr, eine erste Informationsveranstaltung im Weinbrennersaal im Haus des Gastes, in Bad Dürrheim, statt. Die Veranstaltung wird von den beiden Shinrin-Yoku-Trainern Ingrid Whitehall und Klaus Lang geleitet und ist kostenfrei.

Der Musik- und Trachtenverein lädt zum Weihnachtszauber ein

Viel Handwerkliches und Kreatives wird am heutigen Freitag, 6. Dezember, beim Weihnachtszauber in den ehemaligen Stallungen des Ponyhofs, in der Raiffeisenstraße, zum Verkauf angeboten. Hierzu lädt der Musik- und Trachtenverein aus Öfingen von 14 bis 21 Uhr ein. Für Bewirtung und musikalische Unterhaltung der Gäste ist gesorgt.

Der Gesangverein Liederkranz singt zum Weihnachtskonzert in der Biesinger Kirche

Zu einem Weihnachtskonzert unter der Leitung von Matthias Listmann lädt der Gesangverein Liederkranz aus Oberbaldingen am Sonntag, 8. Dezember, ein. Beginn ist um 19 Uhr in der evangelischen Kirche in Biesingen. Das Konzert wird gemeinsam mit dem Männergesangverein aus Ippingen gestaltet, am Klavier spielt Katalin Theologitis.

Der Schwarzwaldverein lädt zur Weihnachtsfeier für die Senioren ein

Der Schwarzwaldverein Bad Dürrheim lädt die Senioren unter seinen Mitgliedern zur gemeinsamen Weihnachtsfeier am Mittwoch, 11. Dezember, ins Wanderstüble ein. Davor gibt es um 13.30 Uhr für diejenigen, die teilnehmen wollen, eine kleine Wanderung. Um 15 Uhr beginnt dann im Vereinsheim die Weihnachtsfeier gemütlich mit Kaffee und Kuchen, auch der Nikolaus kommt. Wer nicht mitwandern kann oder möchte, kann auch direkt ins Vereinsheim kommen. Wie immer sind auch Nichtmitglieder als Gäste herzlich willkommen.