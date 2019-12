Hier öffnen sich die nächsten Türchen des Adventskalenders

Die nächsten Aktionen beim Bad Dürrheimer Adventskalender gibt es am heutigen Donnerstag, 5. Dezember, bei Marzipan in kreativer Form, in der Huberstraße. Dort erhalten die Kunden ein Nikolauspräsent. Das nächste Adventstürchen öffnet das KWA Kurstift am Salinensee. Eingeladen sind alle Bad Dürrheimer und Bewohner der Region zu einem weihnachtlichen Nachmittag. Lebkuchen, Spekulatius und warmer Punsch stehen kostenfrei bereit, um sich bei den kalten Dezember-Temperaturen aufzuwärmen. Ein kleiner Weihnachtsbasar inspiriert mit selbstgemachten Dingen. Neben den kulinarischen Angeboten sorgt ein Unterhaltungsprogramm für fröhliche Weihnachtsstimmung. Um 16 Uhr gastiert die Hüfinger Kindertrachtengruppe im Foyer, gegen 17 Uhr tanzen die Mädchen der TB Dancers.

Die Katholische Frauengemeinschaft Bad Dürrheim lädt zum gemeinsamen Frühstück für Frauen im Pfarrsaal ein

Die katholische Frauengemeinschaft Bad Dürrheim lädt alle Frauen am heutigen Donnerstag, 5. Dezember, zum nächsten gemeinsamen Frauenfrühstück ein. Das Frühstück schließt sich an den um 8.30 Uhr stattfindenden Gottesdienst in der katholischen Kirche an. Der Kostenbeitrag zum Frühstück ist freiwillig und beruht auf Spendenbasis. Das eingenommene Geld wird weitergespendet.

Gemütliche Advents- und Nikolausfeier des Altenwerks St. Johann

Das katholische Altenwerk St. Johann lädt die Senioren der Stadt herzlich zur Advents- und Nikolausfeier am Freitag, 6. Dezember, um 14.30 Uhr, in den katholischen Pfarrsaal ein.

Musik- und Trachtenverein Öfingen lädt zum Weihnachtszauber im Ponyhof ein

Viel Handwerkliches und Kreatives wird am Freitag, 6 Dezember, beim Weihnachtszauber in den ehemaligen Stallungen des Ponyhofs zum Verkauf angeboten. Hierzu lädt der Musik- und Trachtenverein aus Öfingen von 14 bis 21 Uhr ein. Für Bewirtung und musikalische Unterhaltung ist gesorgt.