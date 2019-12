von SK

Heimatmuseum hat Winterpause für die nächsten drei Monate

Das Heimatmuseum Bad Dürrheim am Busbahnhof ist aufgrund der jährlichen Winterpause vom 1. Dezember 2019 bis einschließlich 29. Februar 2020 geschlossen, teilt der Geschichts- und Heimatverein mit.

VdK-Sozialverband beschließt das Jahr mit einer Weihnachtsfeier

Die Ortsgruppe des VdK Bad Dürrheim lädt zur diesjährigen Weihnachtsfeier ein, am Samstag, 7. Dezember, um 15 Uhr im Bistro Matisse. Bei Kaffee und Kuchen werden gemeinsam gemütliche und besinnliche Stunden zur Adventszeit mit weihnachtlichen Gesängen verbracht. Für weihnachtliche Stimmung und Unterhaltung ist bestens gesorgt. Aus organisatorischen Gründen ist eine telefonische Rückmeldung erbeten, bei Dorit Lingnau unter 0172-3 61 71 26, Margarete Stickel (07726) 6 69 93 57 oder Petra Steps (07726) 3 89 08 57.

Das letzte Treffen der Rheuma-Liga in diesem Jahr

Die Selbsthilfegruppe der Rheuma-Liga trifft sich am Montag, 9. Dezember, von 14.30 bis 17 Uhr, im Haus des Gastes in Bad Dürrheim. Dazu sind alle Menschen mit chronischen Schmerzen oder rheumatischen Erkrankungen herzlich eingeladen. Es ist das letzte Treffen dieses Jahres und Gelegenheit, bei einer Tasse Kaffee das Programm für das kommende Jahr zu planen, heißt es in der Ankündigung. Das erste Treffen im neuen Jahr findet am Montag, 13. Januar, zur gleichen Zeit am gleichen Ort statt. Ansprechpartnerin ist Inge Teichert, Telefon (07726) 3 89 12 45 (Anrufbeantworter), oder per E-Mail: emilie54@web.de.

Frauengemeinschaft feiert die Vorweihnachtszeit

Die Adventsfeier der Frauengemeinschaft Hochemmingen findet am Freitag, 13. Dezember, statt. Alle Mitglieder sind recht herzlich eingeladen. Beginn ist um 18.30 Uhr mit einem Rorate-Gottesdienst für die verstorbenen Mitglieder, anschließend findet die besinnliche Adventsfeier in der Gemeindehalle statt.