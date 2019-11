Polizeieinsatz: Ein Biber fällt Bäume beim Autobahndreieck

Zu einem Einsatz wegen eines Bibers musste Freitagnacht die Polizei beim Autobahndreieck Bad-Dürrheim anrücken. Das Tier hatte mehrere Bäume gefällt und einer davon stürzte Richtung Autobahn. Der etwa sieben Meter lange, 20 Zentimeter dicke Stamm ragte am Ende der Überleitung von der A 864 zur A 81, in Richtung Singen, ein Stück in die Fahrbahn. Mit vereinten Kräften konnte eine Polizeistreife den Baum hinter die Schutzplanke schieben. Geschädigt wurde niemand.

13 000 Euro Schaden an zwei Fahrzeugen bei einem Auffahrunfall

Rund 13 000 Euro Schaden an zwei Autos sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der am Donnerstagabend, gegen 17.30 Uhr, auf der Schwenninger Straße passierte. Ein 73-jähriger Golf-Fahrer war unachtsam und fuhr in das Fahrzeugheck eines Fiats, dessen Fahrer im Kolonnenverkehr verkehrsbedingt anhalten musste. Verletzt wurde niemand.

Im Generationentreff werden weihnachtliche Fensterbilder gebastelt

Beim nächsten Kreativtreff für Jung und Alt im Generationentreff Lebenswert am Montag, 25. November, von 15 bis 16 Uhr, ist das Basteln von weihnachtlichen Fensterbildern aus Tonkarton geplant. Die Bastelmaterialien sind vorhanden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Alle Senioren, die sich gemeinsam mit Schülern der Realschule am Salinensee auf Weihnachten einstimmen möchten, sind herzlich eingeladen.

Kultur: Abo-Klavierquartett spielt Mozart und Brahms

Noch einen Höhepunkt in der Konzertreihe Klassik Live kündigt Organisator Ernst Lutz für Montag, 25. November, um 19.30 Uhr, im Hotel am Solegarten, an. Das „Àbo-Klavierquartett“ tritt auf, bestehend aus vier jungen, hochprofessionellen Musikern, allesamt Absolventen der Musikhochschule Freiburg. Präsentiert wird das Klavierquartett Es-Dur von Mozart und von Brahms das Klavierquartett g-moll. Der Eintritt ist wie immer frei, Spenden sind erbeten.