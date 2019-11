Landfrauen: Kinder in der Weihnachtsbäckerei

Die Landfrauen Unterbaldingen laden die Kinder wieder ein zur alljährlichen Weihnachtsbäckerei. Gemeinsam wird gebacken, genascht und für zu Hause etwas mitgebracht. Die Weihnachtsbäckerei ist für Kinder ab sechs Jahren gedacht und findet statt am Mittwoch, 27. November, ab 14.30 Uhr, im Landfrauenheim in Unterbaldingen. Der Kostenbeitrag pro Kind beträgt 2,50 Euro. Anmeldungen bitte bis spätestens Montag, 25. November, bei Ursula Schwörer, Telefon (07706) 91 99 70.

Im Narrenschopf wir die Fastnacht auf die Schippe genommen

Der Schriftsteller und Kabarettist Thomas C. Breuer liest am Sonntag, 24. November, um 15 Uhr im Fastnachtsmuseum Narrenschopf aus seinem Buch „fas.net“. Dabei präsentiert er „beinhart recherchierte und gewissenhaft erfundene“ Fakten über die Fasnet, über seine Wahlheimat Rottweil und die gesamte Schwarzwald-Baar-Region. In seinem „Heimatbuch der besonderen Art“ sinniert er unter anderem über die afrikanischen Wurzeln der schwäbisch-alemannischen Fastnacht und die Humorfähigkeit der Narren. Bereits im März begeisterte Breuer zahlreiche Zuhörer in der Kuppel 3 des Narrenschopfes mit seinem Wortwitz. Auf vielfachen Wunsch kommt er nun zu einer weiteren kabarettistischen Lesung in den Narrenschopf. Der Eintritt kostet drei Euro. Besucher der Lesung bekommen an diesem Tag ermäßigten Eintritt ins Museum. Auch das 360-Grad-Kino wird geöffnet sein. Zu sehen gibt es einen Streifzug durch die verschiedensten Bräuche der schwäbisch-alemannischen Fastnacht. Der Film ist eine brandneue Produktion und beinhaltet auch bereits Aufnahmen aus der Fastnachtssaison 2019.

Sprechstunde bei Landrat Sven Hinterseh: Bürger können Anliegen persönlich vortragen

Die nächste Bürgersprechstunde bei Landrat Sven Hinterseh wird am Dienstag, 26. November, von 16.30 bis 19 Uhr, angeboten. Im Dienstzimmer beim Landratsamt, Am Hoptbühl, in VS-Villingen, können die Bürgerinnen und Bürger des Schwarzwald-Baar-Kreises ihre Anliegen persönlich vortragen. Eine Anmeldung ist notwendig und wird von Martina Kleiser unter Telefon (07721) 9 13 70 20 oder per E-Mail an Sekretariat-landrat@lrasbk.de angenommen.

Landfrauen Biesingen: Wahl der Schriftführerin und Ansprechpartnerin

Der Landfrauenverein Biesingen lädt zu seiner Jahreshauptversammlung am Samstag, 30. November, im Campingstüble auf dem Naturcampingplatz in Sunthausen ein. Auf der Tagesordnung stehen Berichte, Ehrungen, die Wahl der Schriftführerin und der Ansprechpartnerin für ein Jahr sowie Verschiedenes. Die Versammlung beginnt um 16 Uhr.