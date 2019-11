Buß- und Bettag: Ökumenischer Gottesdienst für alle

Anlässlich des Buß- und Bettages laden die evangelischen Kirchengemeinden der Stadt, die katholische Seelsorgeeinheit, die Christliche Evangeliumsgemeinde und die Stadt Bad Dürrheim gemeinsam am heutigen Mittwoch, 20. November, um 19 Uhr, zum ökumenischen Gottesdienst in die evangelische Johanneskirche ein. Beginn ist um 19 Uhr, Inhalt ist ein gemeinsames Beten für Bad Dürrheim. Im Anschluss daran findet ein Begegnungsabend im Haus der Begegnung statt.

Kulturforum: Die Künstlerin Kathi Wolf tritt als Ersatz für den erkrankten Micha Marx auf

Aufgrund schwerer Krankheit kann der letzte Künstler der diesjährigen Kulturforum-Reihe, Micha Marx, den Auftritt am Donnerstag, 21. November, im Haus des Bürgers nicht wahrnehmen. Dies teilt die Kur- und Bäder GmbH mit. Als Ersatz tritt die Künstlerin Kathi Wolf auf. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Für Fragen Rund um diesen Veranstaltungsabend sowie zu den Tickets steht die Touristinformation Bad Dürrheim unter Telefon (07726) 66 62 66 zur Verfügung. Kathi Wolf präsentiert ihr Programm „Psychoparty – Psychisch korrekt. Politisch defekt“. Pointiert und hintersinnig verknüpft sie Aspekte der menschlichen Psyche mit gesellschaftlichen Vorgängen und politischem Zeitgeschehen, so die Ankündigung.

Bei der Sprechstunde der städtischen Behindertenbeauftragten kann man Themen diskutieren und Ideen einbringen

Zur nächsten öffentlichen Sprechstunde am Donnerstag, 21. November, lädt die Behindertenbeauftragte, Inge Teichert, alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich ein. Das Treffen findet statt im Bistro Matisse und beginnt um 14.30 Uhr. Themen sind mehr Barrierefreiheit in Bad Dürrheim und der Vortrag von Inge Teichert vor dem Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss. Alle dürfen Ihre Erfahrungen, Sorgen, Probleme aber auch Ihre Ideen und Visionen zu diesem Thema mit einbringen. Ansprechbar ist Inge Teichert unter Telefon (07726) 3 89 12 45 mit Anrufbeantworter oder per Mail an teichertinge@web.de.