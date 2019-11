Bilderreise beim Schwarzwaldverein zum Jahresrückblick

Zum Abschluss des diesjährigen Wanderjahres veranstaltet der Schwarzwaldverein einen Rückblick mit einer Bilderschau, die wieder von Reinhard Lucht zusammengestellt wurde. Diese findet statt am heutigen Samstag, 16. November, im Gasthaus Adler in Hochemmingen, ab 19 Uhr. Willkommen sind neben Mitgliedern wie immer auch Interessierte, die sich gern über den Verein informieren wollen. Treffpunkt zur gemeinsamen Wanderung nach Hochemmingen ist um 18.15 Uhr am Adlerplatz in Bad Dürrheim. Die Rückkehr erfolgt in Eigenregie.

Volkstrauertag: Gedenkfeiern werden überall begangen

Sowohl in der Kernstadt, als auch in den Ortsteilen finden anlässlich des Volkstrauertages Gedenkfeiern statt. In Hochemmingen ist die Gemeinde zur Gedenkfeier am heutigen Samstag, 16. November, eingeladen. Beginn ist um 18.10 Uhr am Mahnmal bei der Kirche. In der Kernstadt und den anderen Ortsteilen finden die Gedenkfeiern am Sonntag, 17. November statt. Die zentrale Veranstaltung in Bad Dürrheim ist um 11.15 Uhr auf dem Friedhof, feierlich umrahmt vom Blasorchester und Kirchenchor. In Öfingen findet die Gedenkfeier um 10.15 Uhr statt, in Unterbaldingen im Anschluss an den Gottesdienst, in Sunthausen ist die Gedenkfeier um 10.10 Uhr, in Biesingen um 10.30 Uhr und in Oberbaldingen um 11.15 Uhr. Auch auf den Ortsteilen werden die Feiern musikalisch von den Musikvereinen umrahmt.

Beratungsangebot im Generationentreff Lebenswert zu Fragen und Themen im Alter

Im Generationentreff Lebenswert finden am Mittwoch, 20. November, von 15 bis 17 Uhr, Beratungen durch Mitarbeiter der Beratungsstelle „Alter und Technik“ und des Pflegestützpunktes Schwarzwald-Baar-Kreis statt. Die Mitarbeiter geben Auskünfte zu Fragen über Pflegegrade, Leistungen der Pflegeversicherungen und welche Hilfsmittel es für den Haushalt und den Alltag gibt. Die Beratungen sind kostenfrei und können ohne Anmeldung wahrgenommen werden.