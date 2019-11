Versuchter Einbruch: Diebe werden von Alarmanlage verscheucht

Bereits am frühen Sonntagmorgen haben zwei Einbrecher versucht, in die Tankstelle in der Scheffelstraße einzudringen. Dies teilt die Polizei mit. Gegen 4 Uhr traten die Täter gegen die Eingangstüre und lösten dabei den Alarm aus. Auf einer Videoaufzeichnung ist zu sehen, wie die beiden Täter anschließend von ihrem Vorhaben ablassen und flüchten, ohne etwas zu stehlen.

Dienststellen der Verwaltung sind am Dienstagmittag zu

Alle städtischen Dienststellen, Ortsverwaltungen sowie die städtischen Kindergärten sind am heutigen Dienstag, 5. November, ab 13.30 Uhr wegen der jährlichen Personalversammlung den ganzen Nachmittag geschlossen, teilt die Stadtverwaltung mit und bittet um Beachtung.

Schick in Strick und Musik beim Nähkörble im Generationentreff Lebenswert

Zum Sonderverkauf lädt das „Lustige Nähkörble“ im Generationentreff Lebenswert am heutigen Dienstag, 5. November, ein. Unter dem Motto „Wir brauchen Platz für Neues“ werden von 14 Uhr bis 17 Uhr Strickjacken, Socken, Babysöckchen, Taschen, Schals und vieles mehr angeboten. Für das leibliche Wohl ist mit selbstgebackenem Kuchen und Kaffee gesorgt. Der komplette Erlös geht an den Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg im Breisgau.

Der Tennisclub Hochemmingen stellt seine Geschichte vor

Zum nächsten Treffen laden die Emminger Senioren am Mittwoch, 6. November, in das Gasthaus „Waldcafé“ ein. Bei einer Fotoschau mit dem Titel „Von einer Schnapsidee zum Breitensport“ wird der Tennisclub Hochemmingen vorgestellt. Es geht los um 14.30 Uhr.

Schwarzwaldverein: Die Wanderer treffen sich zum Hock

Der nächste Monatshock findet am Freitag, 8. November, um 18.30 Uhr im Vereinsheim in der Salinenstraße 6 statt. Wie immer sind auch Gäste willkommen.