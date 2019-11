Zeugen gesucht: Einbrecher scheitern bei Wohnungseinbruch

In der Zeit zwischen Donnerstag, 31. Oktober, 21 Uhr, und Freitag, 9.30 Uhr, haben unbekannte Täter versucht, in ein Wohnhaus in der Rosenstraße einzubrechen, teilt die Polizei mit. Die Täter hebelten erfolglos mit einem Werkzeug an einer Tür. Den Einbrechern gelang es nicht in das Gebäude einzudringen. Die Polizei bittet um Hinweise. Diese nimmt das Polizeirevier Schwenningen, Telefon (07720) 8 50 00 entgegen.

Spezielle Besetzung beim nächsten Konzert der Reihe Klassik Live

In der Konzertreihe „Klassik Live“ tritt am heutigen Montag, 4. November, im Konzertraum des Hotels am Solegarten, Luisenstraße 14, in Bad Dürrheim „Das Gassenhauer-Trio“ auf. Die Ankündigung der Kurseelsorge verheißt den Konzertbesuchern einen besonders reizvollen Abend mit der Rottweilerin Julia Guhl an der Klarinette, der Japanerin Izumi Fujii am Cello und der Koreanerin Yeran Kim am Klavier. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei, um Spenden zur Deckung der Kosten wird gebeten.

Beim Sozialverband VdK geht es beim Stammtisch um das Stehen im Alter

Zum nächsten Stammtisch lädt der Sozialverband VdK am Dienstag, 5. November, um 14.30 Uhr, im Café Matisse ein. Thema an diesem Nachmittag ist „Stehen im Alter“.

Ein geistvoller Abend mit Vortrag für alle, musikalisch untermalt

Professor Knud-Eike Buchmann als Psychotherapeut ein ausgewiesener Fachmann für Fragen des Zusammenlebens wird am Dienstag, 5. November, im Haus des Gastes in Bad Dürrheim über die menschlichen „Kopf-Fähigkeiten“ sprechen, die eben dieses Zusammenleben leicht oder auch schwer machen. Das Klinghoff-Duo, das dieses Jahr sein 30-jähriges Bestehen feiert, steuert die musikalische Umrahmung bei. Der Vortrag hat den Titel „Von der Dummheit über die Klugheit und Vernunft zur Weisheit“. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.