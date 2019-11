Ein fröhlicher Abend mit Tanz und Schlagern

Das Hotel Waldeck lädt am Samstag, 2. November, ab 20.30 Uhr zur Tanz- und Schlagernacht mit Elke Hauser ein. Der Eintritt ist frei.

Die Krankheit Demenz ist Thema im Gottesdienst

Ein Thema, das sich immer mehr ins Bewusstsein unserer Gesellschaft drängt ist die Frage „Wie gehen wir mit dem Thema Demenz um?“ Uli Zeller ist Pfarrer und Seelsorger in einem Altenheim in Singen und Buchautor. Er kann aus einem schier unerschöpflichen Erfahrungsschatz im Umgang mit dementen Menschen berichten. Oft können schöne Erinnerungen den dementen Personen goldene Brücken zum Hier und Heute bauen, Lebensstrukturen ermöglichen. Dabei können die Geschichten und Hinweise von Uli Zeller in verblüffender Art und Weise helfen. Man nehme eine Situation – und eine Geschichte dazu. Damit vermittelt man ein positives Grundgefühl, gibt einen neuen Impuls. Oder schenkt zumindest einige fröhliche Augenblicke. Uli Zeller hält am Sonntag, 3. November, um 9.30 Uhr, den evangelischen Gottesdienst in Beisingen. Dabei wird er nicht nur als Liturg, sondern auch als Prediger auf dieses besondere Thema eingehen.

Spezielle Besetzung beim nächsten Konzert

In der Konzertreihe „Klassik Live“ tritt am Montag, 4. November, im Konzertraum des Hotels am Solegarten, Luisenstraße 14, in Bad Dürrheim „Das Gassenhauer-Trio“ auf. Die Ankündigung der Kurseelsorge verheißt den Konzertbesuchern einen besonders reizvollen Abend mit der Rottweilerin Julia Guhl an der Klarinette, der Japanerin Izumi Fujii am Cello und der Koreanerin Yeran Kim am Klavier. Alle drei Musikerinnen haben eine hochprofessionelle Master-Ausbildung an Musikhochschulen absolviert und darüber hinaus verschiedene Wettbewerbsauszeichnungen erhalten. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei, um Spenden zur Deckung der Kosten wird gebeten.

Städtische Dienststellen sind am Dienstagmittag zu

Alle städtischen Dienststellen, Ortsverwaltungen sowie die städtischen Kindergärten sind am Dienstag, 5. November, ab 13.30 Uhr wegen der jährlichen Personalversammlung den ganzen Nachmittag geschlossen. Die Stadt bittet die Bürgerinnen und Bürger um Beachtung und Verständnis.

Das Bezirkstreffen des Landfrauenverbandes Südbaden findet in Öfingen statt

Der Landfrauenverband Südbaden lädt alle Landfrauen am Samstag, 9. November, recht herzlich zum alljährlichen Bezirkstreffen in die Osterberghalle nach Öfingen ein. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr.