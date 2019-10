Stadtführung: Kulinarisch Bad Dürrheim entdecken

Bei der kulinarischen Stadtführung am heutigen Donnerstag, 31. Oktober, lässt sich Bad Dürrheim von der schmackhaften Seite entdecken. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr am Hotel Soleo am Park. Verschiedene Gastronomen und Einzelhändler laden die Teilnehmer zu süßen, salzigen, herzhaften aber auch flüssigen Genüssen in ortsansässige Lokalitäten ein. Ergänzend zu den kulinarischen Köstlichkeiten erzählt Stadtführerin Tamara Pfaff Wissenswertes über die Kur- und Bäderstadt. Karten für diese Stadtführung kosten 25 Euro und sind bei im Haus des Gastes, per Telefon unter (07726) 66 62 66 sowie bei allen Vorverkaufsstellen des Kultur-Ticket Schwarzwald-Baar Heuberg und online unter www.badduerrheim.de erhältlich.

Vortrag: Abwarten und Tee trinken

Der Landfrauenverein aus Oberbaldingen bietet am heutigen Donnerstag, 31. Oktober, um 20 Uhr, im Vereinsheim einen Vortrag für Mitglieder und Gäste mit Kräuterfee Klothilde Ritzmann. Das Thema lautet „Abwarten und Tee trinken“, bei dem es um Wildkräuter und selbstgemachte Tees geht.

Bajankonzert: Musik gibt russischer Seele Ausdruck

Bad Dürrheim (sgn) Klassische und traditionelle russische Musik mit Wladimir Bonakow und Iwan Sokolw erklingt am Freitag, 1. November, um 20 Uhr im Haus des Gastes. Seit gut 10 Jahren verzaubert Wladimir Bonakow gemeinsam mit seinem Meisterschüler Iwan Sokolow sein Publikum vor allem in Deutschland. Der Eintritt kostet acht Euro, mit Gästekarte sechs Euro. Karten gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf im Haus des Gastes.

Beim Seniorentreffen stellt der TC Hochemmingen seine Geschichte vor

Zum nächsten Treffen laden die Emminger Senioren am Mittwoch, 6. November, in das Gasthaus Waldcafé ein. Bei einer Fotoschau mit dem Titel „Von einer Schnapsidee zum Breitensport“ wird der Tennisclub Hochemmingen vorgestellt. Es geht los um 14.30 Uhr.