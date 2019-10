Herbstferien: Die Ortsverwaltung in Biesingen macht Urlaub

In der Ortsverwaltung Biesingen findet ab Montag, 28. Oktober, bis Donnerstag, 31. Oktober, keine Sprechstunde statt, teilt die Ortsverwaltung mit.

Die Ortsverwaltung Ober-/Unterbaldingen ist Ende der Woche geschlossen

Am Brückentag, Freitag, 2. November, bleibt das Service-Center Ostbaar geschlossen, teilt die Ortsverwaltung mit.

Im Generationentreff Lebenswert öffnet jeden Mittwoch das Café Mittendrin

Im Generationentreff Lebenswert sind am Mittwoch, 30. Oktober, von 14 bis 17 Uhr, die Besucher in das Café Mittendrin eingeladen. Hildegard Nasser wird für die Besucher auf ihrer Akkordzither spielen.

Thema beim Stammtisch des VdK ist das Sehen im Alter

Zum nächsten Stammtisch lädt der Sozialverband VdK am Dienstag, 5. November, ein. Willkommen sind alle Interessierten um 14.30 Uhr im Café Matisse. Thema an diesem Nachmittag ist „Stehen im Alter“.

Ein Konzert mit den Geschwistern Popp

Die Geschwister Popp treten am Donnerstag, 31. Oktober, ab 20 Uhr, im Kurhaus Bad Dürrheim auf. Sie präsentieren volkstümliche Schlagermelodien und zwischendurch nette Einlagen fürs Auge, so die Ankündigung. Der Eintritt ist frei.

Die Seniorentage der Stadt enden mit dem gemeinsamen ökumenischen Abschluss

Zum Abschluss der Bad Dürrheimer Seniorentage laden die evangelische und katholische Kirche zum Tag der Ökumene am Dienstag, 5. November 2019 ein. Um 14.30 Uhr findet in der katholischen Kirche St. Johann ein gemeinsamer Gottesdienst statt. Im Anschluss daran sind die Senioren der Stadt in den Pfarrsaal der katholischen Kirche bei Kaffee und Kuchen zum Vortrag „Lebenswelten“ eingeladen.