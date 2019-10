Ein besonderer Klaviergenuss erwartet am heutigen Dienstagabend die Besucher

Da die Pianistin Moira Michelini erkrankt ist, werden am heutigen Dienstag, 29. Oktober, um 19.30 Uhr, nun Laura Tomasucci Rombini und Alberto Nones Stücke von Tosti und Schumann im Haus des Gastes zum Besten geben. Laura Tomasucci Rombini begann ihr Musikstudium mit der Aufnahme in einem polyphonen Chor und wurde 2016 Teil der Musikkapelle des „Heiligen Hauses von Loreto„. Im Jahr 2017 schloss sie ihr Studium am Konservatorium von Fermo mit einem Abschluss in Vokal-Kammermusik ab. Ihr zweijähriges Studium in Renaissance und Barockrepertoire absolviert sie am Konservatorium von Cesena. Der mehrfach mit Preisen ausgezeichnete Alberto Nones schloss sein Studium am Konservatorium von Trento mit Auszeichnung ab und spezialisierte sich auf Akademien und mit Meisterkursen von Meistern wie Franco Scala und Paul Badura-Skoda. Neben seinem Musikstudium schloss er sein Studium der Philosophie mit Auszeichnung an der University of Bologna ab, erwarb einen Master-Abschluss an der London School of Economics und schloss seine Ausbildung mit einem PhD an der University of Trento ab. Mit diesen beiden Musikern dürfen sich die Zuhörer auf einen besonderen Konzertabend freuen. Der Eintritt ist frei.

Gemeinsam Spaß haben und spielen für Kinder ab der dritten Schulklasse

Seit dem 22. Oktober bietet die Katholische Junge Gemeinde (KJG) jeden Dienstagabend, um 18 Uhr, KJG-Gruppenstunden an, zu denen Jungs ab der dritten Schulklasse eingeladen sind, teilt das katholische Pfarramt mit. Eine Stunde gemeinsam Spielen, Basteln und Spaß haben ist das Motto – Lagerfeeling auch unterm Jahr. Die Abende finden im Gesellenhaus in der Riedstraße 1, in Bad Dürrheim, statt. Je nach Wetter und Laune wird drinnen oder draußen gespielt, gebastelt oder gekocht. Am besten sollen Klamotten angezogen werden, die auch dreckig werden dürfen. Wer Interesse oder Fragen hat, darf sich gern mit einem der beiden Leiter in Verbindung setzen: Lukas: lukas.wursthorn@uni.kn 0157/77188399, Maxi: m.luessling@gmx.de 0176/99509171.

Abwarten und Tee trinken

Die Landfrauen Oberbaldingen treffen sich am Donnerstag 31. Oktober, um 20 Uhr, im Vereinsheim zum Vortrag „Abwarten und Tee trinken“. Kräuterfee Klothilde Ritzmann aus Brigachtal informiert über Wildkräuter und selbstgemachten Tee. Wie immer sind Gäste willkommen.