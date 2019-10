von SK

Zeugen zu Unfallhergang gesucht – Fußgängerin wird bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Huberstraße in Bad Dürrheim, wurde am vergangenen Freitag, gegen 12.40 Uhr, eine 75-jährige Fußgängerin schwer verletzt. Eine 77 Jahre alte Autofahrerin befuhr mit ihrem Renault Twingo die Huberstraße im verkehrsberuhigten Bereich. Hierbei übersah sie die Fußgängerin, die die Straße überqueren wollte. Die Frau stürzte durch den Aufprall zunächst auf die Motorhaube und fiel anschließend nach vorn auf die Straße. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu und kam mit den Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, meldet die Polizei. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Zur Klärung des Unfallherganges sucht die Polizei Zeugen, die sich beim Verkehrsunfallaufnahmedienst in Zimmern, Telefon (0741) 34 87 90, melden können.

Verkehrsunfall: Sozia wird bei Zusammenstoß verletzt

Am Freitagabend ist ein Mercedes beim Herausfahren aus der Kaufland-Tankstelle gegen einen Motorroller gestoßen. Gegen 19.25 Uhr bog die 17-jährige Rollerfahrerin von der Carl-Zeiss-Straße nach links in die Dieselstraße ab, als aus der Kaufland-Tankstelle plötzlich ein Mercedes herausfuhr. Dessen 19-jähriger Fahrer hatte den Motorroller nicht gesehen und stieß mit ihm zusammen. Das Zweirad kippte bei der Kollision zur Seite, Fahrerin und Mitfahrerin stürzten. Die 18-jährige Sozia verletzte sich leicht, meldet die Polizei. Sie wurde am Unfallort vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden beträgt etwa 2000 Euro.

Heute Klavierkonzert im Haus des Gastes

Zu einem Klavierkonzert mit der Musikerin Moira Michelini sind Besucher am heutigen Montag, 28. Oktober, im Haus des Gastes willkommen. Die Künstlerin spielt am Klavier Werke aus dem 17. und 18. Jahrhundert aus Spanien, Italien und Deutschland unter dem Motto „Anima“. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.