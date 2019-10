Der Männergesangverein lädt zum Herbstfest

Unter dem Motto „Fröhlicher Feierabend“ lädt der Männergesangverein Sunthausen 1892 am heutigen Samstag, 26. Oktober, zu einem abwechslungsreichen Abend in die Festhalle in Sunthausen ein. Gemeinsam mit den Vereinen Bergecho aus St. Roman, dem Männergesangverein Büsslingen, dem Männerchor Osterfingen, dem Männerensemble Wurmlingen und der Gruppe Biergartenmusig werden zahlreiche Lieder vorgetragen. Darunter seien auch moderne Stücke, teilt der Verein mit. Für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Sprechstunde beim Pflegestützpunkt

Die neutrale Informations- und Beratungsstelle des Landkreises, der sogenannte Pflegestützpunkt Schwarzwald-Baar-Kreis bietet seine nächste Sprechstunde am Montag, 28. Oktober, von 14 bis 16 Uhr, im Haus des Bürgers (Seiteneingang, barrierefrei zugänglich) an. Neben Informationen rund um die gesetzlichen und pflegerischen Leistungen werden auch Auskünfte über regionale Betreuungsangebote und Hilfestellungen bei der Inanspruchnahme der Leistungen angeboten. Die Beratungen sind kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Geänderte Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe im Winter

Im Winter ändern sich die Öffnungszeiten für alle Wertstoffhöfe im Schwarzwald-Baar-Kreis. Zwischen dem 1. November 2019 und 14. März 2020 bleiben sie mittwochs geschlossen. Von dieser Umstellung sind ausschließlich die Wertstoffhöfe betroffen. Diese öffnen samstags erst ab 10 Uhr und schließen um 13 Uhr. Die Öffnungszeiten des Recyclingzentrums in Bad Dürrheim bleiben ganzjährig unverändert.

Veranstaltungskalender für das Jahr 2020

Auch in diesem Jahr wird wie gewohnt der städtische Veranstaltungskalender für das Jahr 2020 mit der Weihnachtsausgabe der Bad Dürrheimer Nachrichten verteilt. Wer noch Änderungen oder Termine mitzuteilen hat, kann diese bis zum 11. November schriftlich bei der Stadtverwaltung, Olivia Link, Luisenstraße 4, 78073 Bad Dürrheim oder per E-Mail an olivia.link@bad-duerrheim.de einreichen.