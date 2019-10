Die nächsten Stadtführungen mit dem Stadtbaumeister im Rahmen der Bürgerbeteiligung

Im Rahmen des Bürgerbeteiligungsprozesses „Perspektiven im Herzen von Bad Dürrheim„ zur Stadtentwicklung finden am heutigen Freitag, 25. Oktober, um 13 Uhr und am Samstag, 26. Oktober, um 11 Uhr, weitere Führungen mit Bauamtsleiter Holger Kurz statt. Dieser zeigt den Teilnehmern Perspektiven in den unterschiedlichen Bereichen der Parks, im Kurgebiet und Wege in der Innenstadt auf und beantwortet Fragen. Die Stadtführerin Fräulein Luise Schmidt erläutert ergänzend historische Aspekte einiger Gebäude. Treffpunkt ist jeweils am Rathaus. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Baustellenandacht für Kirche in Oberbaldingen

Am heutigen Freitag, 25. Oktober, findet um 19 Uhr eine weitere Baustellen-Andacht in der nun vollständig ausgeräumten Oberbaldinger Kirche statt. Jörg-Dieter Klatt wird die Andacht halten, Reiner Obermeyer wird sie mit der Gitarre musikalisch begleiten.

Alle Jugendfeuerwehren der Stadt nehmen an Übung teil

Alle Abteilungen der Jugendfeuerwehren der Stadt Bad Dürrheim, mit rund 65 Personen, nehmen am heutigen Freitag, 25. Oktober, um 18 Uhr, an der Herbsthauptprobe teil und laden die Bevölkerung herzlich zum Zuschauen ein. Im Einsatz werden auch mehrere Fahrzeuge sein. Übungsobjekt ist das Gebäude der Firma Belenus GmbH im Gewerbegebiet, Auf Stocken 7.

Kultur: Am Samstag tritt das Regionentheater auf

Das Regionentheater führt am Samstag, 26. Oktober, im Haus des Gastes das Drama „Kunst“ der französischen Künstlerin Yasmina Reza auf. Erzählt wird eine Männerfreundschaft. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. An der Abendkasse kostet das Ticket 14 Euro, mit Gästekarte sind es neun Euro. Im Vorverkauf sind die Karten für zwölf Euro, mit Ermäßigung für sieben Euro im Haus des Gastes, Telefon (07726) 66 62 66 und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.