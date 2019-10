Ulrike Bertsche verlässt die Stadtverwaltung

Nach 31 Jahren im Dienst der Stadt Bad Dürrheim wird die stellvertretende Bauamtsleiterin Ulrike Bertsche die Stadtverwaltung zum 10. Dezember verlassen. Die Stadtamtsrätin war im Bauamt unter anderem für die Eigenbetriebe Kläranlage und Wasserwerk, für den Bauhof sowie das Vergabe- und Vertragswesen zuständig. „Die Verwaltung verliert eine fleißige und starke Mitarbeiterin, die sich in den unterschiedlichsten Aufgabenfeldern ihrer Bereiche bestens ausgekannt hat. Ihr Engagement in den letzten 31 Jahren für die Gesamtstadt Bad Dürrheim verdient großen Respekt“, so Bürgermeister Jonathan Berggötz. Ulrike Bertsche wird auf eigenen Wunsch zur Gemeinde Tuningen versetzt und wird dort die Stelle der Hauptamtsleiterin übernehmen.

Ökumenisches Kinderbibelfrühstück

Unter dem Motto „David – klein aber oho!“ sind alle Kinder – evangelisch und katholisch – der ersten bis fünften Schulklassen zu einem tollen Vormittag eingeladen. Es wird gemeinsam gefrühstückt, interessantes über David erfahren und miteinander gesungen, gespielt und gebastelt, heißt es in der Einladung des katholischen Pfarramtes. Am Samstag, 16. November, zwischen 9 und 12.30 Uhr treffen sich die Kinder im Pfarrsaal unter der katholischen Kirche in Bad Dürrheim. Als Beitrag für das Frühstück ist bitte jeweils ein Euro mitzubringen. Um besser planen zu können, wird um Anmeldung der Kinder gebeten. Diese kann bis zum 12. November im evangelischen oder katholischen Pfarramt abgegeben werden. Auf die Kinder und den schönen Vormittag freuen sich Susanne Jaeckel, Margret Karrer, Ulrike King, Eva Mayle und Josef Hofmann.