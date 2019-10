In den Herbstferien sind die städtischen Sporthallen geschlossen

Die städtischen Sporthallen, die Realschulturnhalle sowie die Oskar-Grießhaber-Turnhalle, sind in den Herbstferien vom 28. Oktober bis einschließlich 3. November geschlossen. Die Salinensporthalle ist am Feiertag Allerheiligen, 1. November, ebenfalls geschlossen, steht jedoch ansonsten für den Trainingsbetrieb wie gewohnt zur Verfügung.

Turnerbund bietet Workshop mit Haltungstraining und Gehschule an

Einen Workshop mit Haltungstraining bietet der Turnerbund Bad Dürrheim ab Samstag, 2. November, an. Die Bewegungs- und Ernährungsfachkräfte Fritz Eyer und Sonja Feis vermitteln an fünf Samstagen, immer von 13.30 bis 14.30 Uhr, anhand von theoretischen Erläuterungen und praktischen Übungen die Zusammenhänge zwischen Körperhaltung und daraus resultierenden Schmerzen. Die Teilnehmer (auch mit Beschwerden) lernen anhand praktischer Übungen, wie sich Gewohnheiten ändern lassen und Haltungskorrekturen das Schmerzempfinden senken. Eine Gehschule für verschiedene Sportarten rundet das Programm ab. Die Teilnahme ist altersunabhängig, die Plätze sind begrenzt, auch Nichtmitglieder sind willkommen. Informationen und Anmeldung auf der Homepage unter www.tb-badduerrheim.de oder unter Telefon (07726) 92 90 34 während der Geschäftszeiten.

Die Schlachtplattenwanderung des Schwarzwaldvereins führt nach Brigach

Mitglieder und Gastwanderer sind am Sonntag, 27. Oktober, zur Schlachtplatten-Wanderung eingeladen. Abfahrt am Busbahnhof ist um 13 Uhr, am Adlerplatz fünf Minuten später. Die 6,5 Kilometer lange Wanderung geht vom Stöcklewaldturm vorbei am Galgen der Fuchsfalle nach Brigach. Im Gasthaus „Engel“ gibt es dann die Schlachtplatte. Rückkehr nach Bad Dürrheim ist um 18.30 Uhr. Anmeldungen bis Freitag, 25. Oktober, 12.30 Uhr, in Sabines Schreibstube, Friedrichstraße, und Johannis-Apotheke, Salzstraße. Die Fahrt kostet für Mitglieder acht Euro, ohne Mitgliedschaft zehn Euro. Die Tour leitet Berthold Bury.