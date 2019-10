Bei den Seniorentagen gibt es heute Sketche und viel Lustiges im Generationentreff

Im Rahmen der Seniorentage der Stadt verspricht der Generationentreff Lebenswert am heutigen Mittwoch, 23. Oktober, ab 14.30 Uhr, einen unterhaltsamen Nachmittag mit dem Motto „Lachen hält gesund“. Neben Sketchen wird viel Lustiges vorgetragen. Die Gäste erwartet ein schöner Nachmittag bei Kaffee und Kuchen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Informationstreffen für Helfer der Sternsingeraktion 2020 in Bad Dürrheim

In den Räumen der katholischen Kurseelsorge (hinterer Eingang des Pfarrhauses vom Pfarrsaal her) findet am morgigen Donnerstag, 24. Oktober, ein erstes Informationstreffen zur Sternsingeraktion 2020 statt. Wie berichtet, sucht die katholische Kirchengemeinde Bad Dürrheim freiwillige Helfer, die diese Aktion organisieren und unterstützen. Um 18.30 Uhr treffen sich Diakon Karl-Heinz Groß und Pfarrer Michael Fischer mit den bisherigen Organisatoren der Sternsingeraktion und potenziellen neuen Helfern. Dabei werden die einzelnen Aufgaben genau erläutert. Wer Interesse daran hat, die Aktion im Vorfeld organisatorisch zu unterstützen oder dann als Begleiter mitzumachen, ist herzlich zu diesem Treffen eingeladen.

In der Kirche wird eine Baustellenandacht für die Kirche in Oberbaldingen gehalten

Am kommenden Freitag, 25. Oktober, findet um 19 Uhr eine weitere Baustellen-Andacht in der inzwischen vollständig ausgeräumten Oberbaldinger Kirche statt. Jörg-Dieter Klatt wird die Andacht halten, Reiner Obermeyer wird sie mit der Gitarre musikalisch begleiten.

Alle Jugendfeuerwehren der Gesamtstadt nehmen an der Herbstübung teil

Alle Abteilungen der Jugendfeuerwehren der Stadt Bad Dürrheim, mit rund 65 Personen, nehmen am Freitag, 25. Oktober, um 18 Uhr, an der Herbsthauptprobe teil und laden die Bevölkerung zum Zuschauen ein. Im Einsatz werden auch mehrere Fahrzeuge sein. Übungsobjekt ist das Gebäude der Firma Belenus GmbH im Gewerbegebiet.