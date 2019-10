Bei Alkoholfahrt mit 3,4 Promille gegen Betonmauer gefahren

Ein 45-jähriger Audi-Fahrer ist am Sonntag, gegen 19.15 Uhr, beim Ausfahren aus einer Tiefgarage gegen eine Betonmauer gefahren. Der Autofahrer wollte zunächst von der Tiefgarage in die Seestraße abbiegen. Weil er zu tief ins Glas geschaut hatte, gelang es dem 45-Jährigen nicht, nach rechts abzubiegen. Anschließend gab er das Vorhaben auf und fuhr rückwärts, wo dann eine Betonmauer den betrunkenen Autofahrer von weiteren Fahrmanövern abhielt. Ein hinzugekommener Passant sprach den Mann auf den verursachten Schaden an, worauf dieser aus seinem Wagen ausstieg, um den Schaden zu begutachten. Beim Aussteigen konnte sich der Autofahrer allerdings nicht auf den Beinen halten und stürzte kopfüber auf die Straße. Die blutende Wunde im Gesicht musste vom Rettungsdienst ambulant behandelt werden. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von über 3,4 Promille. Nach ärztlicher Blutentnahme musste der 45-Jährige seinen Führerschein abgeben und die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen.

Evangelische Erwachsenenbildung: Vortrag mit der Zeitzeugin Heike Witzel

Eine Zeitzeugin zieht nach 30 Jahren Bilanz. Wie lebten Christen in der DDR? Wie wurde der Alltag in Ostdeutschland vor und nach der Wende erlebt? Die Evangelische Erwachsenenbildung lädt zu Vortrag und Gespräch mit Heike Witzel am Mittwoch, 23. Oktober, um 19.30 Uhr, in das Haus der Begegnung, Johanniterweg 13, Bad Dürrheim, ein. In dem Vortrag wird es darum gehen, welche Rolle die Kirchen bei der friedlichen Revolution und dem Umbruch in der DDR, der letztendlich zur Wiedervereinigung geführt hat, gespielt haben. Heike Witzel hat die DDR und die Ereignisse 1989/90 als DDR-Bürgerin, engagierte Christin und aus kirchenpolitischer Sicht erlebt. Die Referentin ist Mikrobiologin und Betriebswirtschaftlerin (IWW). Heute arbeitet sie als pädagogische Mitarbeiterin bei der Evangelischen Erwachsenenbildung Sachsen-Anhalt in Halle an der Saale.

Die Schlachtplattenwanderung des Schwarzwaldvereins Bad Dürrheim führt nach Brigach

Für den Schwarzwaldverein ist wieder Schlachtplattenzeit. Am Sonntag, 27. Oktober, sind Mitglieder und Gastwanderer eingeladen, sich diese Wintermahlzeit schmecken zu lassen. Busabfahrt am Busbahnhof ist um 13 Uhr, am Adlerplatz fünf Minuten später. Die 6,5 Kilometer lange Wanderung geht vom Stöcklewaldturm auf dem Mittelweg vorbei am Galgen der Fuchsfalle nach Brigach. Im dortigen Gasthaus „Engel“ gibt es dann die Schlachtplatte. Die Rückkehr nach Bad Dürrheim ist für 18.30 Uhr vorgesehen. Anmeldungen bis Freitag, 25. Oktober, 12.30 Uhr, nehmen Sabines Schreibstube in der Friedrichstraße und die Johannis-Apotheke in der Salzstraße entgegen. Die Fahrtkosten für Mitglieder betragen acht Euro, ohne Mitgliedschaft zehn Euro. Die Tour leitet Berthold Bury.