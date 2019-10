Beim TuS Oberbaldingen startet Anfang November der Kurs Skigymnastik

Beim Turn- und Sportverein Oberbaldingen beginnt ab Montag, 4. November, von 20.30 bis 21.30 Uhr, ein neuer Kurs „Skigymnastik„ unter der Leitung von Aerobic-Trainerin Tanja Keller-Lachmann. Der Kurs umfasst sieben Abende und richtet sich an alle Frauen und Männer, die auch in den Wintermonaten ihre Kraft und Ausdauerfähigkeiten trainieren möchten. Trainingsort ist weiterhin die Sporthalle in Sunthausen. Anmeldungen bitte an (0771) 1 58 83 07 oder info@kl-hausverwaltung.com.

Feuerwehr Hochemmingen: Herbsthauptprobe an neuer Lagerhalle

Die freiwillige Feuerwehr Bad Dürrheim, Abteilung Hochemmingen, lädt zu ihrer Herbsthauptprobe am Samstag, 26. Oktober, um 17 Uhr ein. Das diesjährige Übungsobjekt befindet sich auf dem Anwesen Schroteln 4, der Spedition Fischer. An der neu errichteten Lager- und Umschlagshalle, soll das korrekte und richtige Vorgehen bei einem Brandfall inszeniert und geübt werden. Zuschauer sind ausdrücklich und herzlich zu dieser Übung eingeladen.

Widerspruch gegen Übermittlung von Daten bei Bekanntmachungen

Gegen ortsübliche Bekanntmachungen der Stadt Bad Dürrheim, die die Übermittlung von Personendaten aus verschiedenen Anlässen wie etwa die Mitteilung von Alters- oder Ehejubiläen, die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage, die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft und anderes, beinhalten, haben die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Widerspruch kann bei der Stadt Bad Dürrheim Bürgerservice, Luisenstraße 4, 78073 Bad Dürrheim oder im Service-Center Ostbaar, Hauptstraße 57, in Bad Dürrheim-Oberbaldingen sowie bei den jeweiligen Ortsverwaltungen in Hochemmingen, Sunthausen, Biesingen und Öfingen eingelegt werden. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.