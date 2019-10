Zeugen gesucht: Massiver Fahrradständer erheblich beschädigt und abgehauen

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte im Zeitraum von Dienstagabend 17 Uhr bis Mittwochmorgen 8 Uhr, in der Friedrichstraße vor einem Geschäftshaus einen massiven Fahrradständer erheblich. Auch das flüchtige Fahrzeug dürfte deutliche Beschädigungen aufweisen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bad Dürrheim zu melden, Telefon (07726) 93 94 80.

Kulturforum Bad Dürrheim: Kabarettistin Lizzy Aumeier tritt auf

Das Kulturforum präsentiert am heutigen Samstag, 19. Oktober, die Künstlerin Lizzy Aumeier mit ihrem neuen Programm „Wie Jetzt…?“, um 20 Uhr, im Haus des Bürgers. Im Vorverkauf (bis 13 Uhr am Veranstaltungstag) kostet das Ticket 24,50 Euro, an der Abendkasse sind es 27,50 Euro.

Evangelische Kirche: Gemeindeversammlung nach Gottesdienst

Nach dem Gottesdienst findet am Sonntag, 20. Oktober, gegen 11 Uhr, eine Gemeindeversammlung im Haus der Begegnung statt, bei der sich die Kandidierenden für die Kirchengemeinderatswahl am 1. Dezember vorstellen werden.

Schick in Strick und Musik bei der Herbst-Modenschau im Generationentreff

Der Näh- und Stricktreff des Generationentreffs Lebenswert lädt am Dienstag, 22. Oktober, wieder zu einer Modenschau im Herbst mit dem Thema „Schick in Strick“ ein. Los geht es um 14 Uhr. Musikalische Unterhaltung steuern „Die Optimisten“ bei. Es gibt Kaffee und Kuchen.

Als nächstes Sketche und viel Lustiges im Generationentreff bei den Seniorentagen der Stadt

Im Rahmen der Seniorentage der Stadt verspricht der Generationentreff Lebenswert am Mittwoch, 23. Oktober, ab 14.30 Uhr, einen unterhaltsamen Nachmittag mit dem Motto „Lachen hält gesund“. Neben Sketchen wird viel Lustiges vorgetragen. Die Gäste erwartet ein schöner Nachmittag bei Kaffee und Kuchen.