Gemeinderatssitzung: Das Gremium hat 14 Punkte auf der Tagesordnung

Der Gemeinderat trifft sich am heutigen Donnerstag, 17. Oktober, um 18.30 Uhr, im Haus des Bürgers, im Friedrich-Arnold-Saal, zur öffentlichen Sitzung.

Beim Kleiderbasar gebrauchte Sachen kaufen und verkaufen

Der Elternbeirat der katholischen Kindertagesstätte St. Raphael veranstaltet am Samstag, 19. Oktober, wieder seinen Kinderkleiderbasar im frisch renovierten Pfarrsaal der katholischen Kirche St. Johann. Der Verkauf findet von 14 Uhr bis 16 Uhr statt. Es gibt Kaffee und Kuchen für die Besucher. Diejenigen, die etwas verkaufen möchten, dürfen sich gerne bei Birgit Kinzelmann melden unter Telefon 0176 63 10 52 34 melden.

Die Landfrauen aus Unterbaldingen unternehmen eine Stadtführung mit Graf Berthold

Gemeinsam mit Graf Berthold von Zähringen unternehmen die Landfrauen aus Unterbaldingen am Samstag, 19. Oktober im Zähringerstädtle Villingen im Rahmen einer Stadtführung eine Reise in die Vergangenheit. Zur Bildung von Fahrgemeinschaften ist der Treffpunkt am Landfrauenheim um 13.15 Uhr. Der direkte Treffpunkt ist um 14 Uhr vor dem Berthold Denkmal, gegenüber der Neuen Tonhalle. Im Anschluss findet auf Wunsch eine kleine Einkehr statt. Die Kosten der Führung übernimmt für Mitglieder der Verein. Anmeldungen sind erbeten bis heute Donnerstag, 17. Oktober, bei Heidi Baumann, Telefon (07706) 91 93 93 oder bei Susanne Schleicher, Telefon (07706) 92 35 56. Nichtmitglieder sind ebenfalls herzlich willkommen.

Der Musikverein Oberbalding sammelt Altmetall

Der Musikverein Oberbaldingen veranstaltet am Samstag, 19. Oktober, wieder eine Altmetallsammlung. Das Material sollte am Morgen bis 8 Uhr am Straßenrand bereitgestellt sein, bitte nicht am Vorabend herausstellen. Bei schweren Gegenständen helfen die Musiker gerne beim Heraustragen des Materials. Kühlgeräte oder Sondermüll werden nicht angenommen.