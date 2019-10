Die Polizei sucht Zeugen: Erheblicher Schaden durch Farbschmierereien verursacht

Unbekannte Täter haben im Laufe des vergangenen Wochenendes die Außenfassade eines Geschäftes in der Luisenpassage mit Farbe besprüht und dabei nicht unerheblichen Sachschaden angerichtet. Bei der Tat brachten die Unbekannten über eine Fläche von etwa drei mal 1,5 Meter Schriftzüge aus der Graffiti-Szene an. Die Polizei Bad Dürrheim ermittelt wegen der durch die Farbschmierereien begangenen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise zu den Tätern, Telefon (07726) 93 94 80.

Beim Frühkonzert singen die Herbstzeitlosen dieses Mal im Haus des Gastes

Das Frühkonzert mit den Herbstzeitlosen findet nicht wie im Veranstaltungskalender der Stadt angegeben im Kurhaus statt, sondern im Haus des Gastes. Es beginnt wie immer um 10.30 Uhr. Der Eintritt kostet 2,50 Euro, mit Gäste- oder Bad Dürrheimat-Karte ist der Eintritt frei.

Die Behindertenbeauftragte Inge Teichert lädt zur Sprechstunde ein. Barrierefreiheit und Stadtentwicklung sind Themen.

Die nächsten öffentliche Sprechstunde der städtischen Behindertenbeauftragten Inge Teichert findet am Donnerstag, 17. Oktober, um 14,30 Uhr, im Bistro Matisse statt. Es wird über den Stadtspaziergang mit der Landtagsabgeordneten Martina Braun berichtet, vom Seniorentag der Stadt und über die Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Stadtentwicklung. Ansprechbar ist Inge Teichert auch unter Telefon (07726) 3 89 12 45 (mit Anrufbeantworter) oder per Mail unter: teichertinge@web.de.

Teresa Kaban und Henryk Blazej geben im Kurstift ein Konzert

Die Konzertpianistin und Initiatorin des „internationalen Festivals wiederentdeckter Musik“, Teresa Kaban, kommt nach Bad Dürrheim. Als Solistin konzertierte die 67-jährige sowohl auf zahlreichen Bühnen Polens als auch in aller Welt. Gemeinsam mit Henryk Blazej gibt die Künstlerin am Donnerstag, 17. Oktober, um 16 Uhr, ein Konzert im Kurstift am Salinensee in Bad Dürrheim. Mit dem Programm „Von Buenos Aires nach Wien und Paris„ präsentiert Kaban begleitet durch den Flötisten einen musikalischen Streifzug durch die Welt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Gesundheit: Besucher können Fragen an den Experten stellen

In der Schlossklinik Sonnenbühl in Bad Dürrheim findet am Donnerstag, 17. Oktober, um 15.30 Uhr das nächste kardiologische Expertengespräch statt. Die Teilnehmer können Fragen Stellen zu Kardiologie und Bluthochdruck. Die Veranstaltung wird geleitet von Hans-Jürgen Lieschke, Kardiolog und Regionalbeauftragter der Deutschen Hochdruckliga für den Schwarzwald-Baar-Kreis. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.