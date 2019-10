Psychologie-Vortrag: Wie Empathie mehr Widerstandskraft gibt

Der Arzt und Psychotherapeut Erich Burrer spricht am heutigen Dienstag, 15. Oktober, um 18.45 Uhr, im Kurstift am Salinensee über das Thema „Dialog macht gesund – wie Empathie zur Resilienz führt“. Der Eintritt zum Vortrag ist frei.

Vortrag über Homöopathie im Rahmen der Seniorentage der Stadt

Im Rahmen der Seniorentage lädt das Haus Scheffelhof am Mittwoch, 16. Oktober, um 14.30 Uhr, zu einem gemütlichen Nachmittag ein. Zu Gast ist die Apothekerin Andrea Kanold, die über das Thema Homöopathie spricht. Danach werden Kaffee und Kuchen gereicht. Ein Harfenspieler umrahmt das Programm.

Beim TuS Oberbaldingen beginnt Anfang November ein neuer Skigymnastik-Kurs

Der Turn- und Sportverein Oberbaldingen bietet ab Montag, 4. November, einen neuen Kurs „Skigymnastik“ unter der Leitung von Aerobic-Trainerin Tanja Keller-Lachmann an. Der Kurs geht von 20.30 bis 21.30 Uhr und umfasst sieben Abende. Trainingsort ist weiterhin die Sporthalle in Sunthausen. Anmeldungen bitte unter Telefon (0771) 1 58 83 07 oder an info@kl-hausverwaltung.com.