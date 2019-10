Bei einem Verkehrsunfall wird ein Rollstuhlfahrer von einem Auto erfasst und schwer verletzt

Auf der Kreisstraße zwischen Bad Dürrheim und Hochemmingen hat am Samstagmorgen gegen 10.30 Uhr ein 69-jähriger BMW-Fahrer einen Rollstuhlfahrer erfasst. Der 84 Jahre alte Mann im Rollstuhl wurde von der Straße geschleudert und erlitt dabei schwere Verletzungen. Der BMW stieß nach der Kollision mit dem Rollstuhl gegen die Leitplanke. Auto und Rollstuhl mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Schaden von auf etwa 11 000 Euro geschätzt.

Wegen Fortbildung beim Amt für Soziales geschlossen

Das Sachgebiet Soziales ist am Mittwoch, 16. Oktober, aufgrund einer Fortbildung geschlossen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Freie Wähler-Fraktion lädt zur Fraktionsbesprechung ein

Zur Vorbereitung auf die Gemeinderatssitzung treffen sich die Freien Wähler am Mittwoch, 16. Oktober, um 20 Uhr zur Fraktionsbesprechung im Gasthaus Schabelstube. Hierzu sind alle Mitglieder der Freien Wähler und interessierte Bürger herzlich willkommen.

Ein interkultureller Mittag im Gemeindehaus Oberbaldingen für die Senioren

Im evangelischen Gemeindehaus in Oberbaldingen findet am Donnerstag, 17. Oktober, um 15 Uhr, ein Senioren-Nachmittag statt. Hierzu sind alle herzlich eingeladen. Pfarrer Burkhard Bartel wird von seinen Gemeindeerfahrungen in Afrika und Asien erzählen und zeigt dazu auch seine Fotos. Sechs Jahre lebte Burkhard Bartel mit seiner Familie in Kamerun und Ruanda und später sieben Jahre zusammen mit seiner Frau Isolde in Thailand. Nach seinem Gemeindepfarramt in Tübingen lebt er jetzt in Stuttgart im Ruhestand. Zu seinem Bericht darüber in fremden Ländern zu leben, gehört auch die Erfahrung mit Katastrophen zurecht zu kommen. In Ruanda war das der Völkermord an den Tutsi, zehn Jahre später der Tsunami 2004 im Süden Thailands. Die Gäste dürfen einen interessanten Mittag erwarten.