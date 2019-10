Reparatur-Café: Reparieren und erhalten anstatt wegwerfen

Das nächste Reparatur-Café in der Realschule am Salinensee findet am heutigen Samstag, 12. Oktober, von 10 bis 13 Uhr statt. Repariert werden alle Haushaltskleingeräte wie Staubsauger, Küchenmaschinen und sonstige mechanische oder elektrische Geräte wie Lampen, Radios, Plattenspieler sowie Uhren und Fahrräder. Textile Arbeiten können dieses Mal nicht erledigt werden. Die Bewirtung übernimmt die Klasse 7 c der Realschule.

Bildernachmittag zum gemeinsamen Rückblick auf die KJG-Lager

Die Buben und Mädchen der KJG-Sommerlager und ihre Familien sind am Sonntag, 13. Oktober, um 14.30 Uhr, herzlich zum Bildermittag im Pfarrsaal der katholischen Kirche eingeladen. Die Leiter der beiden Lagerwochen geben einen kleinen Rückblick auf die Aktivitäten.

Die Feuerwehr Hochemmingen lädt zum Schlachtfest ein

Die freiwillige Feuerwehr Hochemmingen veranstaltet am Sonntag, 13. Oktober, in der Bergweghalle Hochemmingen, ihr weithin bekanntes Schlachtfest. Ab 11 Uhr bekochen die Kameraden ihre Gäste mit Schlachtplatte, Bratwurst und selbst gemachtem Kartoffelbrei. Natürlich gibt es auch Kaffee und Kuchen.

Beim Frederick-Tag haben Kinder Spaß beim Basteln und Lesen

Die landfrauen Unterbaldingen laden alle Kinder im Alter von vier bis acht Jahren am Freitag, 18. Oktober, um 15 Uhr, ins Landfrauenheim zum Frederick-Tag ein. Gemeinsam wird es viel Spaß am Lesen und Basteln geben. Anmeldungen bis Mittwoch, 16. Oktober, bei Ursula Schwörer, Telefon (07706) 91 99 70.

Öffentlicher Verkauf von gemeindeeigenen landwirtschaftlichen Grundstücken

Im Rathaus Oberbaldingen werden am Mittwoch, 16. Oktober, um 19.30 Uhr, im Landfrauenraum, gemeindeeigene landwirtschaftliche Grundstücke öffentlich versteigert.