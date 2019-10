Zeugen gesucht: Diebe scheitern an Zigarettenautomat

Im Zeitraum zwischen Montagmorgen und Dienstagmorgen haben unbekannte Täter versucht, einen in der Tuninger Straße nahe der Kirche aufgestellten Zigarettenautomaten aufzubrechen. Hierbei versuchten die Täter den Münzeinwurf des Automaten aufzuhebeln. Dies misslang jedoch. Bei der Tat wurde Schaden in Höhe von rund 1000 Euro angerichtet. Die Polizei Bad Dürrheim ermittelt und bittet um Hinweise, Telefon (07726) 93 94 80.

Die katholische Frauengemeinschaft Bad Dürrheim lädt zum gemeinsamen Frühstück für Frauen im Pfarrsaal ein

Die katholische Frauengemeinschaft Bad Dürrheim lädt am heutigen Donnerstag, 10. Oktober, zum gemeinsamen Frauenfrühstück in den Pfarrsaal ein. Vor dem Frühstück findet um 8.30 Uhr der Gottesdienst in der katholischen Kirche statt. Jede Frau, die kommen möchte, ist herzlich willkommen, um den Austausch mit anderen Frauen zu genießen. Der Kostenbeitrag zum Frühstück ist freiwillig und beruht auf Spendenbasis. Das eingenommene Geld wird von der Frauengemeinschaft ein Mal jährlich weitergespendet.

Seniorentage der Stadt Bad Dürrheim: Heute schwungvolle Musik und Zwiebelkuchen

Im Rahmen der Seniorentage Bad Dürrheims lädt das Kurstift am Salinensee am heutigen Donnerstag, 10. Oktober, die Senioren der Stadt zum geselligen Mittag ein. Es geht los um 14.30 Uhr mit „Swing in den Herbst“ mit schwungvoller musikalischer Unterhaltung mit „Bernd Reinhard & Band“. Dazu gibt es hausgemachten Zwiebelkuchen mit neuem Süßen.

Der Ortschaftsrat Hochemmingen tagt

Bei der Sitzung des Ortschaftsrates am heutigen Donnerstag, 10. Oktober, um 20 Uhr, im Rathaus in Hochemmingen steht unter anderem die Verpflichtung des Ortsvorstehers sowie die Beratung und Beschlussfassung zum Urnengrabfeld auf der Tagesordnung.

Die Sternsinger von Bad Dürrheim brauchen dringend Unterstützung

Die Sternsinger der Pfarrei Bad Dürrheim brauchen dringend freiwillige Helfer zur Unterstützung, teilt das Pfarramt mit. Gesucht werden Erwachsene, die ehrenamtlich bei der Vorbereitung der Aktion helfen und diese koordinieren, oder die Sternsingergruppen an den Sammeltagen betreuen. Diese ziehen von Freitag, 3. Januar 2020, bis Sonntag, 5. Januar 2020, von Haus zu Haus. Bei der vergangenen Aktion hatten Sternsinger in Bad Dürrheim 13.300 Euro gesammelt. Die Aktion „Die Sternsinger“ soll unbedingt weiterhin aus Bad Dürrheim unterstützt werden. Weitere Informationen gibt es im katholischen Pfarrbüro, Telefon (07726) 93 87 40 oder per E-Mail an pfarrbuero@kath-badduerrheim-se.de.