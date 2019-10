Kinderkleiderbasar – gebrauchte Sachen kaufen und verkaufen

Der Elternbeirat der katholischen Kindertagesstätte St. Raphael veranstaltet am Samstag, 19. Oktober, wieder seinen Kinderkleiderbasar im frisch renovierten Pfarrsaal der katholischen Kirche St. Johann. Der Verkauf findet von 14 Uhr bis 16 Uhr statt. Es gibt Kaffee und Kuchen für die Besucher. Diejenigen, die etwas verkaufen möchten, dürfen sich gerne bei Birgit Kinzelmann melden unter Telefon 0176 63 10 52 34 melden.

Der Schwarzwaldverein lädt ein zur Albtraufwanderung zum Nägelehaus

Der Schwarzwaldverein Bad Dürrheim lädt am Sonntag, 13. Oktober, zur Albtraufwanderung ein. Busabfahrt ist am Busbahnhof um 8.55 Uhr, um 9 Uhr am Adlerplatz. Es wird in zwei Gruppen gewandert. Gruppe 1 (16 Kilometer) startet bei Onstmettingen ihre Tour zum „Hangenden Stein“, wo sich beide Gruppen zur gemeinsamen Mittagsrast treffen und gelangt dann über das Nägelehaus, durch das Ruchtal zum Ausgangspunkt. Gruppe 2 (neun Kilometer) wandert vom Zollersteighof aus zum „Hangenden Stein“. Die Fahrtkosten betragen für Mitglieder zehn Euro, ohne Mitgliedschaft 14 Euro. Die Rückkehr ist für 18.30 Uhr vorgesehen. Anmeldungen bis Freitag, 11. Oktober, 12.30 Uhr, nehmen Sabines Schreibstube, Friedrichstraße oder Johannis-Apotheke, Salzstraße, entgegen. Wanderführer sind Ruth und Jochen Heckel. Gäste sind gerne willkommen.

Die Feuerwehr Unterbaldingen hat am Kilbigwochenende ihre Hauptübung

Die alljährliche Hauptübung der Abteilung Unterbaldingen findet am Samstag, 19. Oktober, statt. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind dazu herzlich eingeladen. Eine Besonderheit ist in diesem Jahr, dass die Drehleiter der Stadtwehr mitwirken wird. Das Übungsobjekt befindet sich in der Villinger Straße 2 in Unterbaldingen. Auch in diesem Jahr wird ein simulierter Brandeinsatz gefahren, um der Bevölkerung zu zeigen, was die Feuerwehren leisten können und leisten müssen, um die Sicherheit von Mensch, Tier und Umwelt zu gewährleisten. Die Übung beginnt um 14 Uhr und wird ab 13.45 Uhr für die Zuschauer kommentiert.