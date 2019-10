Die Ostbaar-Senioren fahren bei ihrem Ausflug nach Staufen im Markgräflerland

Der nächste Ausflug der Ostbaar-Senioren am Mittwoch, 9. Oktober, geht nach Staufen im Markgräflerland, mit Einkehr im Gasthaus „Probst‘s Strauße“. Abfahrtzeiten sind: 11.40 Uhr Sunthausen, 11.45 Uhr Biesingen, 11.50 Uhr Oberbaldingen, 11.55 Uhr Unterbaldingen, 12 Uhr Öfingen und um 12.05 Uhr Ippingen. Rückkehr ist gegen 17 Uhr.

Turnerbund: Die Freizeit-Volleyball-Gruppe sucht Verstärkung

Die Freizeit-Volleyballer des Turnerbundes Bad Dürrheim suchen dringend neue Mitspieler. Sie treffen sich immer montags um 20 Uhr in der Salinensporthalle. Wer Interesse hat, kann sich bei der Geschäftsstelle melden, gerne per Mail an kontakt@tb-badduerrheim.de.

Der Ausflug des Gesangvereins Oberbaldingen führt auf den Affenberg nach Salem

Der diesjährige Vereinsausflug des Gesangvereins Oberbaldingen findet am kommenden Sonntag, 13. Oktober, statt. Die Fahrt geht mit dem Bus nach Salem auf den Affenberg. Danach folgt eine Fahrt mit dem Apfelzügle ab Lippertsreute durch Wiesen und Felder. Nach einem gemeinsamen Essen ist auf 19 Uhr die Rückkehr geplant. Abfahrt ist um 10 Uhr an der Haltestelle Sonne-Post in Oberbaldingen. Herzlich eingeladen sind auch alle Freunde des Vereins. Anmeldungen bitte unter Telefon 0160 90 28 14 61.

Die Landfrauen aus Oberbaldingen wandern auf dem Fürstenberg-Pfad

Die Landfrauen aus Oberbaldingen treffen sich am Freitag, 11. Oktober, um 15.15 Uhr, beim Vereinsheim und fahren gemeinsam zum Fürstenberg. Unter der Leitung von Gästeführerin Veronika Albicker wird dann auf dem historischen Pfad des Fürstenbergs gewandert. Gäste sind herzlich willkommen.

Reparatur-Café: Reparieren und erhalten anstatt wegwerfen ist die Devise

Das nächste Reparatur-Café in der Realschule am Salinensee findet statt am Samstag, 12. Oktober, von 10 bis 13 Uhr. Repariert werden alle Haushaltskleingeräte wie Staubsauger, Küchenmaschinen und sonstige mechanische oder elektrische Geräte wie Lampen, Radios, Plattenspieler sowie Uhren und Fahrräder. Textile Arbeiten können dieses Mal nicht erledigt werden. Die Bewirtung übernimmt die Klasse 7 c der Realschule.

Beim Frederick-Tag der Landfrauen Unterbaldingen ist beim Basteln und Lesen Spaß für Kinder geboten

Die Landfrauen Unterbaldingen laden alle Kinder im Alter von vier bis acht Jahren am Freitag, 18. Oktober, um 15 Uhr, ins Landfrauenheim zum Frederick-Tag ein. Gemeinsam wird es viel Spaß am Lesen und Basteln geben. Anmeldungen bis Mittwoch, 16. Oktober, bei Ursula Schwörer, Telefon (07706) 91 99 70.