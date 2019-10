Auto kommt von Straße ab und überschlägt sich mehrfach

Eine 26-jährige Mazda-Fahrerin hat sich am Samstag, gegen 14.50 Uhr, mit ihrem Wagen mehrfach überschlagen. Die Frau kam auf der Kreisstraße 5705 von der Hirschhalde in Richtung Bad Dürrheim nach einer langgezogenen Linkskurve nach links von der Straße ab und überschlug sich mehrfach. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen. Am Mazda entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.

An zwei Tagen fallen in der Ortsverwaltung die Sprechzeiten aus

Wegen Urlaub fallen am Mittwoch und Donnerstag, 9. und 10. Oktober, die Sprechzeiten bei Luzia Wölfle aus. Die Sprechzeit von Ortsvorsteherin Astrid Schweizer-Engesser, am Mittwoch, 9. Oktober, findet wie gewohnt statt.

Technischer Ausschuss hat Ortsbegehung und Baugesuche auf der Tagesordnung

Zu seiner nächsten Sitzung kommt der Technische Ausschuss am Mittwoch, 9. Oktober, um 17.30 Uhr, im Haus des Bürgers zusammen. Zuvor steht um 17 Uhr eine Ortsbesichtigung auf dem Programm. Auf der Tagesordnung stehen Bauvorhaben und das Projekt Flughalle in Unterbaldingen.

Baurecht: Sprechstunde beim Kreisbaumeister

Kreisbaumeister Hans-Jürgen Mehlhorn steht am Mittwoch, 9. Oktober, in seiner Sprechstunde im Rathaus, von 14 bis 18 Uhr im Rathaus, für Fragen über baurechtliche Angelegenheiten zur Verfügung. Anmeldungen hierzu werden unter Telefon (07726) 66 62 33 angenommen.

Bei den Seniorentagen ist zu schwungvoller Musik und Zwiebelkuchen eingeladen

Im Rahmen der Seniorentage Bad Dürrheims lädt das Kurstift am Salinensee am Donnerstag, 10. Oktober, zum geselligen Mittag ein. Es geht los um 14.30 Uhr mit „Swing in den Herbst“ mit schwungvoller musikalischer Unterhaltung mit „Bernd Reinhard & Band“. Zur Verköstigung wird traditionell hausgemachter Zwiebelkuchen mit neuem Süßen gereicht.