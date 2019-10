Oktoberfest: Der TuS Oberbaldingen kombiniert Spiele mit zünftigem Fest

Der TuS Oberbaldingen lädt unter dem Motto „Fußball total“ am heutigen Samstag, 5. Oktober, Fußballfans, Zuschauer und Freunde herzlich zum Oktoberfest mit Würstl, Brezn und Festbier ein. Es geht los parallel zum Spiel der zweiten Mannschaft um 14 Uhr. Um 16 Uhr spielt die erste Mannschaft des TuS Oberbaldingen gegen die SG Döggingen/Hausen. In gemütlicher Atmosphäre soll der Abend dann ausklingen.

Bei der Märchenführung mit Martina Wiemer wird der Kurpark zum Märchenland

Märchen einmal anders erleben kann man am Sonntag, 6. Oktober, im Bad Dürrheimer Kurpark. Durch das gemeinsame Erleben und den Umgang mit Naturmaterialien werden Geschichten und Märchen lebendig. Tickets gibt es unter www.badduerrheim.de, im Haus des Gastes und bei den Vorverkaufsstellen des Kultur-Ticket Schwarzwald-Baar-Heuberg. Eine Karte kostet vier Euro, zwei Euro mit Gästekarte, Kinder von drei bis 16 Jahren bezahlen zwei Euro. Treffpunkt ist um 15 Uhr beim Animationsteam im Kurpark.

Beim Frauenfrühstück gibt es zum Beisammensein einen geistlichen Vortrag

Unter dem Motto „Jakob – Gott begegnen in Lebensprägungen“ laden die Frauenfrühstückskreise der evangelischen Kirchengemeinde und die Liebenzeller Gemeinschaft in Oberbaldingen zu einem Frauenfrühstück am Montag, 14. Oktober, um 9.30 Uhr, ins Gemeindehaus ein. Referentin ist Irmgard Schülein. Zur besseren Planung wird um Anmeldung gebeten bis spätestens zum 11. Oktober, unter Telefon (07706) 34 91 81.

Ostbaar-Senioren fahren beim nächsten Ausflug ins Markgräflerland

Der nächste Ausflug der Ostbaar-Senioren am Mittwoch, 9. Oktober, geht nach Staufen im Markgräflerland, mit Einkehr im Gasthaus „Probst‘s Strauße“. Abfahrtzeiten sind: 11.40 Uhr Sunthausen, 11.45 Uhr Biesingen, 11.50 Uhr Oberbaldingen, 11.55 Uhr Unterbaldingen, 12 Uhr Öfingen und um 12.05 Uhr Ippingen. Rückkehr ist gegen 17 Uhr.